Sulmona, lavori conclusi all’Ex Convento degli Zoccolanti sede distaccata dell’Archivio di Stato di L’Aquila

I lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dell’Ex Convento degli Zoccolanti di Sulmona, sede distaccata dell’Archivio di Stato di L’Aquila, sono stati completati con successo.

L’intervento è stato gestito dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, che ha comunicato la notizia tramite un comunicato stampa inviato alla stampa locale.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa importante opera di manutenzione”, si legge nella dichiarazione ufficiale dell’Ufficio Comunicazione della Soprintendenza.

L’Ex Convento degli Zoccolanti, storica sede dell’Archivio di Stato di L’Aquila, è stato oggetto di interventi mirati alla conservazione e al mantenimento delle coperture, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio storico-architettonico del luogo.

Le immagini che accompagnano il comunicato mostrano il risultato finale dei lavori, che hanno restituito all’edificio la sua integrità strutturale e l’estetica originale.

L’intervento di manutenzione straordinaria è stato seguito con attenzione da esperti del settore, che hanno assicurato la corretta esecuzione dei lavori e il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del patrimonio culturale.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo si è detta soddisfatta dei risultati ottenuti e pronta a proseguire nel suo impegno per la conservazione e la valorizzazione del ricco patrimonio artistico e culturale del territorio abruzzese.