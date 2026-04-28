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Sulmona, Manuela Spica conquista il bronzo agli Europei Under 23 di scherma a Cagliari

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L’abruzzese Manuela Spica ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova individuale di sciabola femminile ai Campionati Europei Under 23 di Cagliari, dimostrando grande carattere e maturità agonistica. La schermitrice azzurra, cresciuta schermisticamente a Sulmona, ha saputo trasformare sensazioni iniziali non del tutto positive in una prestazione di altissimo livello.

Dopo aver ritrovato la concentrazione prima dell’inizio della competizione, Spica ha imposto la sua scherma sulla pedana fin da subito, affrontando un tabellone di eliminazione diretta molto impegnativo. Match dopo match, ha dimostrato determinazione e autorevolezza raggiungendo la zona medaglia senza particolari ostacoli.

In semifinale, purtroppo, la sua corsa è stata interrotta dopo un assalto tiratissimo perso per una sola stoccata. “È stata una gara molto emozionante che mi rimarrà sempre nel cuore”, ha dichiarato Spica. Nonostante il rammarico per la finale sfiorata, la schermitrice è felice e orgogliosa del risultato raggiunto.

Il bronzo europeo Under 23 rappresenta una tappa importante per Manuela Spica, che ha espresso gratitudine per il percorso svolto in palestra e per i sacrifici fatti per ottenere risultati sempre più prestigiosi. Questo successo conferma l’ottima crescita dell’atleta abruzzese e lascia intravedere prospettive ancora più importanti per il futuro della sciabola azzurra.

La medaglia conquistata a Cagliari premia il talento, il lavoro quotidiano e l’ambizione di Spica, che si è distinta sulle pedane di Sulmona. Sono state le sue parole: “Sono molto orgogliosa di questa prestazione, che conferma l’ottimo percorso che sto svolgendo in palestra e tutto il sudore e i sacrifici che sto facendo per spingermi sempre di più al di sopra del mio limite e ottenere poi risultati ancora più prestigiosi”.

Il risultato ottenuto agli Europei Under 23 è un segnale positivo per la sciabola azzurra e per l’atleta abruzzese Manuela Spica, che si augura di continuare sulla strada del successo nel suo percorso sportivo.

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