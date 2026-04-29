Sulmona, Manuela Spica conquista l’oro a squadre agli Europei di Scherma Under 23

Manuela Spica, schermitrice originaria di Sulmona, ha regalato all’Italia una storica vittoria ai Campionati Europei Under 23 di scherma a Cagliari. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella gara individuale, Spica ha guidato la squadra italiana alla vittoria dell’oro nella sciabola femminile a squadre.

La giornata finale della competizione si è aperta in modo straordinario per l’Italia, che ha conquistato tre ori in poco tempo grazie alle prestazioni eccezionali nella sciabola femminile, nella spada maschile e nel fioretto femminile. Queste vittorie hanno permesso all’Italia di primeggiare nel medagliere per Nazioni, con sei ori, un argento e due bronzi, superando la Francia.

La squadra di sciabola femminile composta da Manuela Spica, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Amelia Giovannelli ha dovuto affrontare una dura sfida per aggiudicarsi il titolo. Dopo aver superato la Germania ai quarti di finale con un risultato di 45-44, hanno sconfitto la Romania in semifinale con un netto 45-32.

La finale contro la Francia è stata una gara intensa e combattuta. Dopo un confronto equilibrato, è stata Manuela Spica a decidere il match contro la francese Rioux con la stoccata vincente che ha portato l’Italia alla vittoria con un risultato di 45-44.

La schermitrice abruzzese ha confermato il suo talento in continua crescita, passando dal bronzo individuale all’oro a squadre in un momento cruciale della competizione. La sua performance ha suscitato grande gioia e orgoglio nella squadra italiana, che ha festeggiato la vittoria insieme.

Manuela Spica, cresciuta a Sulmona, ha dimostrato di essere una protagonista sulla scena internazionale della scherma e il suo contributo alla vittoria dell’Italia ai Campionati Europei Under 23 rimarrà indelebile nella storia dello sport italiano.