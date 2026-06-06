Sulmona: Manuela Spica convocata agli Europei di scherma, l’Abruzzo brilla in campo continentale

C’è grande orgoglio per l’Abruzzo della scherma, con la convocazione di Manuela Spica per i Campionati Europei che si terranno in Francia. La giovane talentuosa atleta abruzzese si unirà alle altre spadiste azzurre, confermando il suo valore e il suo talento sui campi di gara internazionali.

Manuela Spica, originaria di Sulmona, ha dimostrato il suo valore sulle pedane nazionali e internazionali, conquistando la fiducia dello staff tecnico e diventando sempre più protagonista all’interno della Nazionale italiana di scherma. La sua convocazione agli Europei è il risultato di una stagione vissuta da protagonista, con risultati di alto livello che hanno confermato il suo talento e la sua costante ricerca del miglioramento.

La partecipazione di Manuela Spica all’Europeo francese rappresenta un motivo di orgoglio anche per l’Abruzzo, terra che continua a esprimere talenti di livello internazionale. Il percorso sportivo della giovane sciabolatrice sulmonese è un esempio di passione, impegno e determinazione per le nuove generazioni di atleti abruzzesi.

In Francia, Manuela porterà con sé non solo i colori dell’Italia, ma anche l’orgoglio di rappresentare la propria regione come una delle più brillanti promesse della scherma italiana. Ogni assalto sarà un’occasione per scrivere una nuova pagina della sua carriera e continuare a dimostrare il suo valore tra le migliori atlete del continente.

La convocazione agli Europei è la sfida più affascinante per la giovane sciabolatrice abruzzese, che dopo anni di lavoro e sacrifici si avvicina sempre di più al sogno europeo. L’Abruzzo si prepara a tifare e a sostenere Manuela Spica in questa importante competizione continentale, dimostrando ancora una volta il legame profondo tra la regione e lo sport come strumento di crescita e identità.