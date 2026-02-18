- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
Eventi e Cultura

Sulmona, Multisala Igioland: arriva il film “Sacro Cuore” con proiezioni speciali il 3 e 4 marzo 2026.

La Diocesi di Sulmona-Valva porta il film “Sacré-Cœur” in Abruzzo: le date ufficiali alla Multisala Igioland.

Il successo dell’iniziativa legata alla pellicola francese “Sacré-Cœur” (Sacro Cuore) è stato annunciato dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Sulmona-Valva. Grazie alla significativa risposta della comunità, la sfida di portare questo caso cinematografico e spirituale nel territorio è stata vinta e l’evento, patrocinato dalla Diocesi, si terrà presso la Multisala Igioland di Corfinio (AQ).

Le proiezioni ufficiali per il territorio sono state fissate per le seguenti giornate: Martedì 3 marzo alle ore 18:10 e alle 21:10, e Mercoledì 4 marzo alle stesse ore.

Il film ha già suscitato profondo interesse in Francia per la sua capacità di toccare i temi della fede e della speranza, rappresentando un’occasione di arricchimento culturale e spirituale. La Diocesi invita i fedeli, le associazioni e la cittadinanza tutta a partecipare all’appuntamento, ricordando le parole che accompagnano l’opera: “Il Suo Regno non avrà mai fine”.

La realizzazione dell’evento è frutto di sinergie che coinvolgono diversi attori, tra cui la direzione della Multisala Igioland e la Dominus Production. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Sig.ra Luisa Rita Zaccardelli di Raiano, referente diocesana delle Guardie d’Onore del Sacro Cuore, per il suo operato determinante nel coordinare l’iniziativa.

Per ulteriori dettagli e informazioni sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale della pellicola (www.sacrocuorefilm.it) o rivolgersi ai contatti indicati nel materiale informativo.

La Diocesi di Sulmona-Valva è entusiasta di portare il film “Sacré-Cœur” in Abruzzo e invitare tutti a partecipare a questo importante evento culturale e spirituale.

