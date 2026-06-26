Sulmona, nuove scoperte archeologiche a Case Pente: la valorizzazione del sito prosegue con successo

Le attività di tutela, ricerca e valorizzazione del sito archeologico di Case Pente a Sulmona continuano ad essere al centro dell’attenzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo.

Come comunicato dall’Ufficio Comunicazione della Soprintendenza, le operazioni svolte nel sito archeologico proseguono con impegno e determinazione al fine di preservare al meglio il patrimonio storico presente nella zona.

“Le attività di tutela, ricerca e valorizzazione del sito di Case Pente a Sulmona sono fondamentali per conservare la storia e la cultura del territorio” – dichiara un portavoce della Soprintendenza.

Le foto relative alle attività svolte nel sito archeologico sono state inviate insieme al comunicato stampa, testimoniando il lavoro costante e meticoloso che viene svolto dagli esperti sul campo.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo ringrazia per l’attenzione e augura buon lavoro a tutti coloro che si adoperano per la salvaguardia del nostro patrimonio storico e culturale.