- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Giugno 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaSulmona, nuove scoperte archeologiche a Case Pente: la valorizzazione del sito prosegue...
Eventi e Cultura

Sulmona, nuove scoperte archeologiche a Case Pente: la valorizzazione del sito prosegue con successo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Le attività di tutela, ricerca e valorizzazione del sito archeologico di Case Pente a Sulmona continuano ad essere al centro dell’attenzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo.

Come comunicato dall’Ufficio Comunicazione della Soprintendenza, le operazioni svolte nel sito archeologico proseguono con impegno e determinazione al fine di preservare al meglio il patrimonio storico presente nella zona.

“Le attività di tutela, ricerca e valorizzazione del sito di Case Pente a Sulmona sono fondamentali per conservare la storia e la cultura del territorio” – dichiara un portavoce della Soprintendenza.

Le foto relative alle attività svolte nel sito archeologico sono state inviate insieme al comunicato stampa, testimoniando il lavoro costante e meticoloso che viene svolto dagli esperti sul campo.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo ringrazia per l’attenzione e augura buon lavoro a tutti coloro che si adoperano per la salvaguardia del nostro patrimonio storico e culturale.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it