Sulmona: Piji vince la Targa Tenco 2026 per il miglior album di opera prima, confermando il talento cresciuto sul palco del Premio Augusto Daolio

Il Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona congratula Piji per la Targa Tenco 2026

Il Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona si congratula con il cantautore Piji per la vittoria della Targa Tenco 2026 nella categoria Migliore Opera Prima con l’album “Sta registrando audio…”, pubblicato da Azzurra Music. Tra i vincitori di quest’anno figurano anche Caparezza, Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola e l’album tributo a Ivan Graziani.

Piji è stato premiato per la sua carriera originale e coerente, con quasi mille concerti all’attivo, ventitré premi come cantautore e un percorso artistico che spazia dalla musica al teatro, dalla radio alla scrittura e alla direzione artistica. Il suo album “Sta registrando audio…” è un mix di generi musicali che include canzone d’autore, pop-jazz, swing, jazz manouche, tango e suggestioni cinematografiche, con l’aggiunta di ironia, poesia, leggerezza e riflessione.

Il presidente del Nomadi Fans Club “Un giorno insieme”, Vincenzo Bisestile, ha dichiarato: “La vittoria di Piji rappresenta una splendida conferma del lavoro che il nostro Premio porta avanti dal 1999. Siamo estremamente orgogliosi di aver visto artisti come Giulia Anania, Erica Mou e Alvise Nodale emergere sul palco del Teatro Comunale ‘Maria Caniglia’ dopo aver partecipato al nostro Premio. Piji entra ora a far parte di questo prestigioso elenco”.

Il Premio “Un giorno insieme – Augusto Daolio – Città di Sulmona” continua a promuovere giovani cantautori, offrendo loro un palcoscenico prestigioso e un’occasione concreta di crescita. La Targa Tenco conquistata da Piji conferma il valore culturale di questo premio che, in oltre venticinque anni, ha saputo riconoscere e sostenere artisti destinati a lasciare un segno nella canzone d’autore italiana.