Sulmona, presentazione del libro “La felicità dopo la sofferenza” e proiezione di “Occhi Azzurri” di Mirko Mascioli il 10 aprile

Un’evento unico arriva a Sulmona il 10 aprile: Mirko Mascioli presenterà il libro “La felicità dopo la sofferenza”. L’attore, regista e conduttore noto a livello nazionale porta in scena storie vere di caduta e rinascita, che affrontano temi delicati come la violenza domestica, gli abusi nell’infanzia, la malattia e il bullismo. Il libro, organizzato per blocchi tematici, non solo racconta il dolore ma offre anche una mappa di uscita verso la felicità possibile.

L’evento, che si terrà presso la biblioteca regionale di Sulmona, vedrà anche la proiezione di “Occhi Azzurri”, ispirato a una storia vera di femminicidio, con la regia di Mirko Mascioli e la partecipazione di Daniela Fazzolari e Philippe Guastella. A dialogare con l’artista sarà la psicologa e ipnologa Rona Musti, organizzatrice dell’evento insieme alla biblioteca regionale di Sulmona Giuseppe Capograssi.

Mirko Mascioli, volto noto della Rai, sarà disponibile per il firmacopie e per l’acquisto del libro al termine dell’evento. Un appuntamento da non perdere il 10 aprile alle ore 17:00 presso la sede inps di via Gennaro Sardi 23. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili, un’occasione unica per immergersi in storie di resilienza, famiglia, amore e perdono.