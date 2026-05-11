Sulmona: presentazione del libro su Monte Sirente, un progetto di valorizzazione territoriale con prefazione di Dacia Maraini.

SULMONA – Si terrà giovedì 14 maggio la presentazione del libro-progetto di Massimo Santilli dal titolo “Sirente, sconosciuto stupore – Una montagna d’Abruzzo e la sua valle” presso la biblioteca del Liceo Classico “Ovidio” di Sulmona. L’evento, organizzato da D’Abruzzo – Edizioni Menabò, coinvolgerà anche il Rector dei Ponalumni, Carlo Alicandri Ciufelli, il Commissario dell’Unione Montana Sirentina, Luigi Fasciani e Rosa Giammarco nella veste di moderatrice.

Il volume, con prefazione di Dacia Maraini, fa parte di un ampio progetto di promozione territoriale che include un documentario, una cartina letteraria e azioni sui social media. Il libro rappresenta un manifesto dell’Appennino aquilano e abruzzese, mettendo in luce le bellezze del Monte Sirente e le rarità etnografiche della Valle Subequana.

Il testo, che raccoglie decenni di studi sulla zona, si propone anche come strumento di supporto alle iniziative politiche locali per valorizzare un territorio che, a lungo considerato marginale, rivela ora tutta la sua ricchezza culturale e naturale. Inoltre, si pone l’obiettivo di contrastare la svalutazione della cultura popolare appenninica dovuta al consumismo globalizzante e massificante.

Il progetto editoriale “Sirente Sconosciuto Stupore” ha già riscosso interesse a livello nazionale e regionale, con la presentazione avvenuta a Roma lo scorso aprile. È possibile acquistare il volume presso le principali librerie e store online, oltre che seguire gli aggiornamenti sulla pagina social ufficiale.

La presentazione a Sulmona sarà seguita da eventi simili a Fontecchio il 17 maggio e ad Acciano il 31 maggio, con il coinvolgimento delle autorità locali e di vari esponenti del territorio. Il libro di Santilli si candida a diventare uno strumento di conoscenza e valorizzazione di un territorio ricco di risorse e di storia millenaria, che merita di essere riscoperto e valorizzato.