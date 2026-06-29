Sulmona, Quarto Banchetto Rinascimentale del Sestiere di Porta Filiamabili: vesti storiche, cibo d’epoca e spettacoli dal vivo!

Sabato 4 luglio 2026 alle ore 20:00 presso il Cortile di Palazzo San Francesco a Sulmona si terrà il tradizionale Banchetto Rinascimentale organizzato dal Sestiere di Porta Filiamabili, giunto alla quarta edizione. L’evento quest’anno riserverà una novità particolare: la possibilità di vivere un’esperienza ancora più immersiva indossando gli abiti tradizionali cuciti dalla Sartoria del Sestiere.

L’iniziativa è dedicata alla 30° edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona e promette una serata all’insegna del Rinascimento, con atmosfera, allestimenti e cibo ispirati all’epoca storica. Il menù sarà composto da pietanze tipiche dell’epoca, frutto di un’accurata ricerca storica del Gruppo Cucina del Sestiere. La serata sarà allietata dalla presenza musicale live del duo Pasquale Di Giannantonio e Micaela Faiella (chitarra e flauto) e dagli spettacoli di intrattenimento scenico a cura degli artisti Simon&Samanthae e dei musici e sbandieratori del Sestiere.

“Novità di quest’anno è la possibilità di sedersi al tavolo della Corte indossando gli abiti tradizionali della Sartoria del Sestiere e vivere una serata da veri protagonisti per immergersi nel Rinascimento!” dichiara Riccardo Verrocchi, rappresentante del Sestiere di Porta Filiamabili.

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Carispaq e al Patrocinio della Città di Sulmona, che hanno creduto nel progetto in ottica di promozione culturale e turistica del territorio. Il numero dei posti disponibili è limitato, quindi è consigliabile prenotare subito per assicurarsi la possibilità di partecipare a questa esperienza unica e coinvolgente.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 1809769. Il Banchetto Rinascimentale del Sestiere di Porta Filiamabili si conferma come un’occasione imperdibile per conoscere la città di Sulmona, le sue bellezze e l’offerta culturale del territorio, arricchendo ulteriormente il cartellone estivo comunale e l’esperienza della Giostra Cavalleresca.