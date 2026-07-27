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Eventi e Cultura

Sulmona: riparte “Una colonna sonora per la vita” con 11 concerti solidali per gli ospedali di Sulmona e Popoli Terme

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La musica e la solidarietà tornano a far coppia per dare vita a “Una colonna sonora per la vita – Premio Nazionale Augusto Daolio Città di Sulmona”, la rassegna di concerti di beneficenza promossa dall’Associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme”. Undici concerti che sosterranno gli ospedali di Sulmona e Popoli Terme, con il primo appuntamento in programma per giovedì 30 luglio a Vallelarga di Pettorano sul Gizio (L’Aquila), con un omaggio a Mina e Adriano Celentano.

Il festival, che si protrarrà fino a dicembre, vedrà l’esibizione di tribute band, gruppi storici e artisti capaci di unire generi e generazioni, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità a favore della sanità locale. “Ogni anno questa rassegna cresce grazie all’affetto del pubblico, alla collaborazione delle amministrazioni comunali e all’impegno dei tanti volontari che credono nel valore della solidarietà,” dichiara Vincenzo Bisestile, presidente dell’Associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme”.

La manifestazione prenderà il via giovedì 30 luglio e proseguirà con appuntamenti in diverse località abruzzesi, tra cui Popoli Terme, Pettorano sul Gizio, Bussi sul Tirino, Torricella Peligna, Scanno, Campo di Giove, Pacentro e Anversa degli Abruzzi. Il programma prevede anche due eventi al Teatro comunale di Sulmona, dedicati rispettivamente a Ennio Morricone e agli Alunni del Sole.

“Una colonna sonora per la vita” è ormai da vent’anni un simbolo di solidarietà e condivisione nel territorio abruzzese, dimostrando che la musica può essere un mezzo per aiutare concretamente la comunità e il personale sanitario che opera negli ospedali con professionalità e dedizione. Un progetto che continua a portare avanti i valori e il ricordo di Augusto Daolio attraverso la forza della musica e della solidarietà.

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