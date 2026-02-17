Sulmona, sacerdote coinvolto in incidente stradale: aggiornamenti sulle condizioni di don Francesco Sciullo

In merito all’incidente stradale che ha coinvolto il sacerdote don Francesco Sciullo lungo la SS17, la Diocesi di Sulmona-Valva ha rilasciato un comunicato stampa per fornire alcuni aggiornamenti sulla sua situazione attuale.

Don Francesco Sciullo si trova attualmente ricoverato presso l’Ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, con un quadro clinico serio e una prognosi riservata. Nonostante alcune testate giornalistiche abbiano riportato che il sacerdote è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, la Diocesi smentisce questa informazione.

Al momento, don Francesco è sotto costante osservazione da parte del personale sanitario per il monitoraggio dei traumi riportati nell’incidente. Il Vescovo, S.E. Mons. Michele Fusco, segue personalmente l’evolversi della situazione in stretto contatto con i medici e invita la comunità diocesana a unirsi in preghiera per don Francesco, sperando in un’evoluzione positiva delle sue condizioni.

La Diocesi di Sulmona-Valva si è resa disponibile per ulteriori informazioni e conferma che tutte le notizie riguardanti lo stato di salute del sacerdote saranno fornite attraverso i canali ufficiali della Diocesi stessa.