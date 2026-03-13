Sulmona, scherma Abruzzo: Campionato regionale under 14 con tutte e tre le armi in pedana

Si terrà domenica 22 marzo a Sulmona il campionato regionale under 14 di scherma che coinvolgerà i giovani talenti abruzzesi delle tre armi presenti in pedana: spada, fioretto e sciabola. Si tratta di un evento molto atteso in Abruzzo poiché mette in luce i giovani schermidori tricolori, provenienti dai club della regione.

La competizione sarà aperta a tutti e l’ingresso sarà gratuito, invitando i partecipanti e gli spettatori a prendere parte e ad assistere alla gara. Chi sa se tra i presenti in pedana non ci saranno anche futuri campioni pronti a stupire.

Il campionato regionale under 14 è un importante momento per valorizzare il talento giovanile della scherma abruzzese, offrendo loro l’opportunità di mettersi in gioco e confrontarsi con i loro coetanei.

L’evento si svolgerà nella città di Sulmona e sarà un’occasione per promuovere lo sport e per celebrare i giovani atleti che si dedicano con passione alla scherma. Un’opportunità per mostrare al pubblico le capacità e il talento dei giovani schermidori abruzzesi.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano assistere a uno spettacolo di alta classe e a sostenere i giovani talenti emergenti della scherma abruzzese. Sia atleti che spettatori sono chiamati a partecipare a questa emozionante competizione che mette in luce il meglio della scherma giovanile regionale.