Sulmona si prepara al Congresso Eucaristico tra fede, tradizione e convivialità

La diocesi di Sulmona-Valva si prepara al Congresso Eucaristico con la festa di San Panfilo

Sulmona si prepara ad accogliere il Congresso Eucaristico Diocesano che si terrà dal 10 al 18 ottobre, in un clima di attesa e speranza che richiama alla mente le gesta di San Panfilo, il Vescovo della carità e del perdono. La comunità diocesana di Sulmona-Valva si prepara a celebrare non solo il suo Patrono, ma a vivere la festa come un momento di discernimento collettivo, orientando lo sguardo verso l’appuntamento autunnale.

Nel messaggio rivolto alla città e alla Diocesi, S.E. Mons. Michele Fusco sottolinea l’importanza di restare uniti e di condividere il Pane spezzato, come San Panfilo ha sempre fatto con il suo popolo. L’auspicio è che la festa di San Panfilo non si esaurisca nel rito, ma diventi uno stile di vita che invogli a prendersi cura delle fragilità altrui.

Il programma delle celebrazioni prevede diversi momenti significativi, tra cui i Primi Vespri Solenni presieduti da S.E. Mons. Fusco e la Santa Messa Solenne che sarà seguita dalla processione liturgica, simbolo di una Chiesa che cammina tra la gente portando speranza e fede.

La festa civile si intreccia con quella religiosa attraverso eventi come il “Risveglio Musicale” della Banda A.C.M.I. di Introdacqua e concerti in Piazza Carlo Tresca e alla Villa Comunale. La giornata si concluderà con i fuochi pirotecnici, ma il pensiero rimarrà rivolto al messaggio di condivisione che caratterizza la festa di San Panfilo.

Il desiderio è che questa celebrazione non si limiti al giorno solenne, ma si protragga nel quotidiano di una Chiesa che desidera essere pane per la sua comunità.