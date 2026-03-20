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Sulmona, successi per l’ASD Sensazione di Movimento ai Campionati Regionali FIDESM Abruzzo 2026

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Si chiudono con un bilancio positivo i Campionati Regionali FIDESM Abruzzo 2026, tenutisi lo scorso weekend a Sulmona. L’ASD Sensazione di Movimento dell’Aquila ha confermato la qualità del proprio vivaio e la continuità dei risultati nelle principali discipline della danza sportiva.

Nelle Danze Standard, il club aquilano ha conquistato diversi titoli regionali. Tra i vincitori, Franco Bonanni e Rita Santirocco, Francesco Marino e Antonella Dal Mas, Mauro Dassatti e Tiziana Galassi, Pierfranco Bulsei e Alessia Frattale, Marco Pelliccione e Donatella Catenacci, Luca Paolucci ed Emiliana Stringini. Fabrizio Cloro e Daniela Fracassi e Romano Lenza ed Edalinda Tersigni si sono piazzati vice-campioni regionali.

Le performance di alto livello si sono ripetute anche nelle Danze Nazionali – Liscio Unificato, con Amedeo Gregori e Caterina D’Agostino in evidenza insieme ad altre coppie già protagoniste.

Oltre ai successi agonistici, la manifestazione ha sottolineato il ruolo della danza sportiva come strumento di benessere e crescita personale. Le discipline standard si confermano accessibili anche in età adulta, coniugando attività fisica, equilibrio mentale e impegni quotidiani.

Sotto la guida dei tecnici Antonello Dinisi e Roberta Iannarelli, l’ASD Sensazione di Movimento prosegue il proprio percorso di crescita. La soddisfazione per l’organizzazione dell’evento e la convocazione di Antonello Dinisi in giuria sono state espresse dall’associazione.

La coppia internazionale formata da Amedeo Gregori e Caterina D’Agostino ha ottenuto buoni risultati, così come Marialuisa Casasanta per le Danze Orientali, seguita artisticamente dalla maestra Midia Nazad.

Gli atleti evidenziano l’importanza della costanza negli allenamenti e dell’organizzazione delle attività, che rendono la danza una componente stabile dello stile di vita.

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