Sulmona, successo per il 1° Memorial Maurizio Consorte: trionfa Frascati Scherma in una giornata di sport e emozioni

Una giornata di grande scherma, nel segno della memoria e della passione per questo sport. Il 1° Memorial Maurizio Consorte, andato in scena a Sulmona, ha saputo coniugare spettacolo agonistico e valore umano, rendendo omaggio a un maestro che ha lasciato un’impronta profonda nel movimento schermistico abruzzese e nazionale.

La competizione, disputata con la formula della sciabola a squadre miste – due uomini e due donne per ciascun team – ha visto confrontarsi società provenienti da diverse regioni italiane, offrendo al pubblico assalti di alto livello tecnico e confermando la vitalità di una disciplina in continua crescita.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata Frascati Scherma, che ha preceduto il Dauno Foggia e il Circolo della Scherma Terni al termine di una competizione intensa e combattuta. Quarta classificata la SS Lazio Scherma Ariccia, mentre lo Scherma Club Gymnasium L’Aquila ha ottenuto il quinto posto, risultando la migliore formazione abruzzese. A completare la graduatoria sono stati il Club Scherma Pescara, sesto, e il Club Scherma Napoli, settimo.

Più di una semplice gara, il Memorial si è trasformato in un momento di condivisione e di ricordo dedicato a Maurizio Consorte, maestro stimato e apprezzato, che ha trasmesso a intere generazioni di atleti l’amore per la scherma e i valori del rispetto, dell’impegno e della crescita personale.

La manifestazione ha inoltre evidenziato l’importanza del sostegno della Regione Abruzzo, il cui contributo ha reso possibile l’organizzazione dell’evento. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal delegato regionale della Federazione Italiana Scherma, Vincenzo De Bartolomeo, che ha sottolineato il significato della manifestazione: «Questo Memorial è stato un successo sotto ogni punto di vista e rappresenta un bellissimo omaggio a Maurizio Consorte, che ha dedicato la sua vita alla scherma e ai suoi valori. La qualità tecnica vista in pedana e la partecipazione delle società confermano la crescita del nostro movimento. Un ringraziamento va agli organizzatori, agli atleti e alla Regione Abruzzo per aver contribuito alla riuscita di una manifestazione che merita di diventare un appuntamento fisso del calendario schermistico».

La riuscita della prima edizione lascia così un segnale importante: il Memorial Maurizio Consorte ha tutte le carte in regola per consolidarsi negli anni come uno degli appuntamenti più significativi del panorama schermistico del Centro Italia, mantenendo vivo il ricordo di un maestro che ha fatto della passione per questo sport la sua più grande eredità.