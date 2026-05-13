Superbonus: ostacolo alla costruzione di case

Mercoledì 13 Maggio 2026, alle ore 17:38 in Italia, il tema del superbonus è al centro dell’attenzione. In queste ore, la notizia è molto cercata online e si posiziona in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento feed risale alle 17:20 di oggi.

La stoccata della Meloni al Superbonus di Conte sottolinea come questa decisione abbia impedito la costruzione di 1,6 milioni di nuove abitazioni. Il Piano Casa 2026, che prevede garanzie sui mutui fino al 90% e la realizzazione di 100.000 alloggi in dieci anni, cerca di rilanciare un settore chiave per l’economia del paese.

La nomina di un commissario per gestire l’edilizia popolare evidenzia la necessità di affrontare con determinazione le sfide abitative del futuro.

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