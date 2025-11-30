Superenalotto 29 novembre: tutti i numeri e quanto si vince

grosso: nessun “6” e nessun “5+1” sono stati centrati, mentre il jackpot vola ancora più in alto
in vista del prossimo concorso. Restano però premi importanti nelle categorie inferiori, con diversi “5” distribuiti in tutta Italia.
Estrazione Superenalotto 29 novembre 2025: la combinazione ufficiale
Ecco i numeri vincenti del concorso n. 191 di sabato 29 novembre 2025:
- Combinazione vincente (6 numeri): 8 – 16 – 29 – 61 – 65 – 69
- Numero Jolly: 17
- Numero SuperStar: 85
Si tratta della combinazione ufficiale comunicata dai canali del gioco: è su questa sestina, sul
Jolly e sul SuperStar che vanno confrontate tutte le schedine giocate per l’estrazione.
Jackpot, montepremi e assenza di 6 e 5+1
Per il concorso del 29 novembre 2025 il jackpot in palio era pari a circa
84,8 milioni di euro, frutto dei precedenti concorsi senza vincitori di prima categoria. Anche
questa volta, però, nessuno ha centrato la sestina esatta e non risultano neppure vincite con
punti “5+1”.
Il montepremi complessivo del concorso n. 191 ha superato gli 88 milioni di euro,
mentre il jackpot per la prossima estrazione è già stato aggiornato e sale a circa
85,6 milioni di euro, rendendo ancora più alta l’attesa dei giocatori per il prossimo appuntamento.
Vincite di giornata: protagonisti i “5” e i premi con SuperStar
In assenza del “6” e del “5+1”, a sorridere sono soprattutto i giocatori che hanno centrato i
“5” secco e le combinazioni arricchite dal SuperStar. Secondo i primi resoconti,
sono stati registrati undici “5”, ciascuno con un premio di valore elevato, distribuiti in diverse
regioni italiane. Le quote dettagliate per tutte le categorie (5, 4, 3, 2 e corrispondenti premi SuperStar) sono
disponibili sui canali ufficiali del concorso. :
Non mancano anche i premi minori, che permettono comunque di portare a casa cifre interessanti soprattutto per chi
ha abbinato la giocata al numero SuperStar 85.
Come controllare la schedina del 29 novembre 2025
Per verificare se la propria giocata è risultata vincente nell’estrazione del 29 novembre 2025, si possono usare
diversi strumenti:
- recarsi presso il punto vendita dove è stata convalidata la schedina e chiedere il
controllo tramite terminale;
- utilizzare il sito ufficiale del Superenalotto o le app dedicate, inserendo la combinazione
giocata o scansionando il QR code riportato sulla ricevuta;
- confrontare manualmente i propri numeri con la combinazione ufficiale 8 – 16 – 29 – 61 – 65 – 69,
Jolly 17, SuperStar 85, così come diffusa dai canali ufficiali e dai principali media. :
In caso di vincita è fondamentale conservare la ricevuta originale, che rappresenta l’unico titolo
valido per riscuotere il premio.
Le categorie di premio: come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto assegna i premi distribuendo il montepremi tra diverse categorie di vincita:
- 6 numeri indovinati: jackpot di prima categoria;
- 5+1: cinque numeri più il Jolly;
- 5: cinque numeri della combinazione vincente;
- 4, 3 e 2 numeri: categorie di premio via via inferiori;
- combinazioni con SuperStar, che possono aumentare il valore dei premi o riconoscere importi fissi
anche con pochi numeri indovinati.
Il SuperStar 85 dell’estrazione del 29 novembre 2025 è quindi determinante per chi ha inserito
questo numero in giocata, perché può moltiplicare le vincite delle altre categorie o attivare premi dedicati.
Giocare sì, ma con responsabilità
Di fronte a un jackpot oltre gli 85 milioni di euro è facile lasciarsi prendere dall’entusiasmo,
ma è importante ricordare che il Superenalotto è un gioco d’azzardo con probabilità molto basse di
centrare il “6”. Per questo gli esperti invitano sempre a:
- giocare solo piccole somme, che ci si può permettere di perdere;
- non inseguire le perdite con nuove giocate o importi più alti;
- considerare il gioco come un semplice intrattenimento, e chiedere aiuto ai servizi dedicati se si
avverte che sta diventando un problema.
Per chi ha giocato il 29 novembre 2025, l’invito è a controllare con calma i propri numeri sui
canali ufficiali e, in caso di vincita, seguire con attenzione le procedure di riscossione indicate
dal concessionario.