Superenalotto 29 novembre: tutti i numeri e quanto si vince

Estrazione Superenalotto 29 novembre 2025: la combinazione ufficiale

Ecco i numeri vincenti del concorso n. 191 di sabato 29 novembre 2025:

Combinazione vincente (6 numeri): 8 – 16 – 29 – 61 – 65 – 69

8 – 16 – 29 – 61 – 65 – 69 Numero Jolly: 17

17 Numero SuperStar: 85

Si tratta della combinazione ufficiale comunicata dai canali del gioco: è su questa sestina, sul

Jolly e sul SuperStar che vanno confrontate tutte le schedine giocate per l’estrazione.

Jackpot, montepremi e assenza di 6 e 5+1

Per il concorso del 29 novembre 2025 il jackpot in palio era pari a circa

84,8 milioni di euro, frutto dei precedenti concorsi senza vincitori di prima categoria. Anche

questa volta, però, nessuno ha centrato la sestina esatta e non risultano neppure vincite con

punti “5+1”.

Il montepremi complessivo del concorso n. 191 ha superato gli 88 milioni di euro,

mentre il jackpot per la prossima estrazione è già stato aggiornato e sale a circa

85,6 milioni di euro, rendendo ancora più alta l’attesa dei giocatori per il prossimo appuntamento.

Vincite di giornata: protagonisti i “5” e i premi con SuperStar

In assenza del “6” e del “5+1”, a sorridere sono soprattutto i giocatori che hanno centrato i

“5” secco e le combinazioni arricchite dal SuperStar. Secondo i primi resoconti,

sono stati registrati undici “5”, ciascuno con un premio di valore elevato, distribuiti in diverse

regioni italiane. Le quote dettagliate per tutte le categorie (5, 4, 3, 2 e corrispondenti premi SuperStar) sono

disponibili sui canali ufficiali del concorso. :

Non mancano anche i premi minori, che permettono comunque di portare a casa cifre interessanti soprattutto per chi

ha abbinato la giocata al numero SuperStar 85.

Come controllare la schedina del 29 novembre 2025

Per verificare se la propria giocata è risultata vincente nell’estrazione del 29 novembre 2025, si possono usare

diversi strumenti:

recarsi presso il punto vendita dove è stata convalidata la schedina e chiedere il

controllo tramite terminale;

dove è stata convalidata la schedina e chiedere il controllo tramite terminale; utilizzare il sito ufficiale del Superenalotto o le app dedicate, inserendo la combinazione

giocata o scansionando il QR code riportato sulla ricevuta;

o le app dedicate, inserendo la combinazione giocata o scansionando il QR code riportato sulla ricevuta; confrontare manualmente i propri numeri con la combinazione ufficiale 8 – 16 – 29 – 61 – 65 – 69,

Jolly 17, SuperStar 85, così come diffusa dai canali ufficiali e dai principali media. :

In caso di vincita è fondamentale conservare la ricevuta originale, che rappresenta l’unico titolo

valido per riscuotere il premio.

Le categorie di premio: come funziona il Superenalotto

Il Superenalotto assegna i premi distribuendo il montepremi tra diverse categorie di vincita:

6 numeri indovinati: jackpot di prima categoria;

numeri indovinati: jackpot di prima categoria; 5+1 : cinque numeri più il Jolly;

: cinque numeri più il Jolly; 5 : cinque numeri della combinazione vincente;

: cinque numeri della combinazione vincente; 4 , 3 e 2 numeri: categorie di premio via via inferiori;

, e numeri: categorie di premio via via inferiori; combinazioni con SuperStar, che possono aumentare il valore dei premi o riconoscere importi fissi

anche con pochi numeri indovinati.

Il SuperStar 85 dell’estrazione del 29 novembre 2025 è quindi determinante per chi ha inserito

questo numero in giocata, perché può moltiplicare le vincite delle altre categorie o attivare premi dedicati.

Giocare sì, ma con responsabilità

Di fronte a un jackpot oltre gli 85 milioni di euro è facile lasciarsi prendere dall’entusiasmo,

ma è importante ricordare che il Superenalotto è un gioco d’azzardo con probabilità molto basse di

centrare il “6”. Per questo gli esperti invitano sempre a:

giocare solo piccole somme , che ci si può permettere di perdere;

, che ci si può permettere di perdere; non inseguire le perdite con nuove giocate o importi più alti;

considerare il gioco come un semplice intrattenimento, e chiedere aiuto ai servizi dedicati se si

avverte che sta diventando un problema.

Per chi ha giocato il 29 novembre 2025, l’invito è a controllare con calma i propri numeri sui

canali ufficiali e, in caso di vincita, seguire con attenzione le procedure di riscossione indicate

dal concessionario.