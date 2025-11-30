Superluna Fredda 2025: l’ultimo show nel cielo

Il cielo di dicembre 2025 è pronto a regalare l’ultimo grande spettacolo dell’anno: la

Superluna Fredda, il plenilunio che chiude il ciclo delle superlune del 2025 e che, secondo gli

astronomi, sarà anche una delle più estreme degli ultimi anni. Un appuntamento da segnare in agenda, perché un evento

con caratteristiche simili non si ripeterà prima dei prossimi decenni.

Quando vedere la Superluna Fredda di dicembre 2025

La Superluna Fredda cadrà nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2025. La luna

raggiungerà la fase di piena il 4 dicembre, ma il culmine dell’evento – con il disco perfettamente

illuminato in Italia – è atteso attorno alla mezzanotte tra il 4 e il 5 dicembre, quando il nostro

satellite sarà più vicino alla Terra e apparirà leggermente più grande e luminoso rispetto a una normale luna piena.

Questo plenilunio è definito “freddo” perché si colloca a ridosso del solstizio d’inverno di

dicembre, periodo che tradizionalmente segna l’inizio del gelo e delle notti più lunghe dell’anno. Proprio per la

sua posizione nel calendario, viene anche chiamato Luna delle Lunghe Notti.

Perché si chiama Superluna (e cosa vuol dire “fredda”)

Il termine “superluna” non è una definizione scientifica, ma viene usato per indicare una luna

piena che avviene quando il satellite si trova in prossimità del perigeo, cioè il punto di minima

distanza dalla Terra lungo la sua orbita ellittica. In queste condizioni la luna può apparire:

fino a circa il 15% più grande rispetto a una luna piena lontana;

rispetto a una luna piena lontana; fino a circa il 30% più luminosa, grazie alla minore distanza dal nostro pianeta.

L’aggettivo “fredda” (Cold Moon) deriva invece dalle tradizioni dei nativi americani,

che davano un nome a ogni luna piena dell’anno: quella di dicembre è legata all’arrivo del grande freddo e delle

gelate, quando l’inverno inizia a farsi sentire in modo più deciso.

L’ultima meraviglia celeste del 2025 (e la più estrema fino al 2042)

La Superluna Fredda di dicembre 2025 non è un plenilunio qualunque. Per gli esperti di astronomia rappresenta:

l’ultima superluna del 2025 , dopo gli appuntamenti di ottobre e novembre che hanno già richiamato

molti appassionati con il naso all’insù;

, dopo gli appuntamenti di ottobre e novembre che hanno già richiamato molti appassionati con il naso all’insù; una delle superlune più “estreme” degli ultimi anni , per la combinazione tra luna piena, distanza

ridotta dalla Terra e collocazione vicina al solstizio d’inverno;

, per la combinazione tra luna piena, distanza ridotta dalla Terra e collocazione vicina al solstizio d’inverno; un evento che, per analoghe caratteristiche orbitali, non si ripeterà con la stessa intensità prima del

2042, secondo le proiezioni diffuse dagli astronomi.

Per questo molti siti specializzati la definiscono “l’ultimo spettacolo del cielo del 2025”, un

appuntamento che chiude simbolicamente l’anno astronomico con un plenilunio particolarmente suggestivo.

Come e dove osservare la Superluna Fredda

Il bello della Superluna è che non servono strumenti particolari: basta il cielo sereno. Per

godersi al meglio l’evento, qualche accorgimento può però fare la differenza:

scegliere un luogo con orizzonte libero , lontano per quanto possibile da inquinamento luminoso,

lampioni e grandi città;

, lontano per quanto possibile da inquinamento luminoso, lampioni e grandi città; osservare la luna quando è bassa sull’orizzonte , nelle prime ore dopo il sorgere: la presenza di

edifici, alberi, montagne o profili urbani accentua l’illusione ottica di una luna più grande;

, nelle prime ore dopo il sorgere: la presenza di edifici, alberi, montagne o profili urbani accentua l’illusione ottica di una luna più grande; se disponibili, usare un binocolo o un piccolo telescopio amatoriale per

apprezzare con maggior dettaglio crateri, mari lunari e contrasti di luce, anche se l’effetto “superluna” è

evidente anche a occhio nudo.

Chi non potrà spostarsi fuori città potrà comunque seguire l’evento: anche da balconi, terrazzi e finestre rivolti

verso l’orizzonte est sarà possibile scattare foto e osservare il disco lunare insolitamente luminoso.

Superluna Fredda e cielo di dicembre: tutti gli altri eventi

La Superluna Fredda non sarà l’unica protagonista del cielo di dicembre 2025. Il mese, infatti,

offrirà diversi appuntamenti interessanti:

congiunzioni planetarie , con la luna che passerà vicino a Giove e ad alcune stelle brillanti

delle costellazioni invernali;

, con la luna che passerà vicino a Giove e ad alcune stelle brillanti delle costellazioni invernali; le tradizionali piogge di stelle cadenti di dicembre, che vivranno il loro momento clou attorno

alle Geminidi;

di dicembre, che vivranno il loro momento clou attorno alle Geminidi; il solstizio d’inverno, che segna la notte più lunga dell’anno e il momento in cui il Sole

raggiunge l’altezza minima sull’orizzonte a mezzogiorno.

In questo contesto, la Superluna Fredda si inserisce come evento centrale, capace di illuminare a

giorno i paesaggi notturni e di offrire un fondale scenografico particolare alle notti invernali appena iniziate.

Perché la Superluna sembra così diversa dalle altre lune piene

A livello scientifico, la differenza tra una superluna e una luna piena “normale” non è enorme, ma dal punto di

vista visivo può essere percepibile, soprattutto se si presta attenzione ai dettagli:

la luna si trova più vicina alla Terra , quindi il suo disco occupa una porzione leggermente più

ampia nel cielo;

, quindi il suo disco occupa una porzione leggermente più ampia nel cielo; la luce riflessa è più intensa , tanto da rendere le ombre più nette e i contrasti più marcati;

, tanto da rendere le ombre più nette e i contrasti più marcati; l’insieme di questi fattori rende l’evento particolarmente scenografico per fotografi, appassionati e

semplici curiosi.

La percezione di una “superluna gigante” è amplificata dall’ambiente: se osservata vicino all’orizzonte, con

edifici, alberi o montagne in primo piano, il cervello tende a “ingigantire” il disco lunare,

rendendo l’esperienza ancora più spettacolare.

Un invito ad alzare lo sguardo

L’appuntamento con la Superluna Fredda del 4 dicembre 2025 è quindi una buona occasione per

mettere in pausa la routine e dedicare qualche minuto all’osservazione del cielo. Che siate

appassionati di astronomia, fotografi o semplicemente curiosi, la notte tra il 4 e il 5 dicembre promette un

plenilunio intenso, luminoso e particolarmente suggestivo.

Non richiede biglietto, abbonamenti o attrezzature sofisticate: basta una serata, un cielo abbastanza limpido e la

voglia di alzare lo sguardo per salutare, con l’ultima Superluna dell’anno, il 2025 che si avvia alla conclusione.