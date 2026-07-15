Supermercato: nuove regole contro shrinkflation

Il tema del supermercato è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Le nuove regole contro lo shrinkflation stanno suscitando interesse e dibattito tra i consumatori. Queste norme mirano a contrastare il fenomeno che porta a mantenere il prezzo invariato riducendo le dimensioni dei prodotti, un’azione che può trarre in inganno i consumatori. L’obiettivo è garantire trasparenza e equità nelle transazioni commerciali, tutelando i diritti dei consumatori.

Da oggi, 15 luglio, entrano in vigore le disposizioni che impongono agli esercenti di indicare chiaramente le variazioni nelle dimensioni dei prodotti, seppur mantenendo inalterato il prezzo. Questa misura è volta a garantire che i consumatori siano pienamente informati sulle caratteristiche dei prodotti che acquistano, evitando possibili trucchi commerciali.

La lotta al fenomeno dello shrinkflation è un passo importante nel tutelare i diritti dei consumatori e garantire un mercato più trasparente e leale. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online alla ricerca di fonti autorevoli e aggiornate.