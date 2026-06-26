Tabellone Mondiali 2026: prossimi sedicesimi

In queste ore il tabellone mondiali 2026 è al centro dell’attenzione online, con i sedicesimi di finale che si avvicinano. Le squadre già qualificate si preparano ad affrontare le sfide cruciali per accedere ai prossimi turni. I fan di tutto il mondo sono ansiosi di scoprire gli incroci e gli orari delle partite, pronti a tifare per le proprie squadre del cuore.

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