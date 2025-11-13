Tagliacozzo, 15enne ustionato: bottiglia di alcol esplode, trasferito al Gemelli

TAGLIACOZZO – Grave incidente domestico nella serata di ieri, intorno alle 20, quando un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ustionato mentre maneggiava una bottiglia di alcol vicino al fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il contenitore sarebbe esploso tra le mani, provocando una fiammata di ritorno che lo ha investito; il maglione indossato ha preso fuoco e le ustioni, di secondo e terzo grado, hanno interessato soprattutto la parte superiore del tronco.

I familiari hanno accompagnato il minore al pronto soccorso di Tagliacozzo; dopo le prime cure e la stabilizzazione, è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Avezzano e, vista la gravità del quadro, il trasferimento d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove il giovane è giunto intubato ed è stato affidato al centro ustioni.

Stando a quanto emerso, non si tratterebbe di un gesto volontario ma di un incidente legato all’uso improprio di alcol denaturato, sostanza altamente infiammabile. Forze dell’ordine e Procura di Avezzano sono state informate per gli accertamenti. La comunità di Tagliacozzo si è stretta attorno alla famiglia.

Le condizioni del quindicenne sono gravi ma stabili; resta in prognosi riservata e sarà monitorato nelle prossime ore per valutare l’evoluzione clinica.