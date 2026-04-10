Tagliata di scottona Lidl: allerta E. coli

La tagliata di scottona Lidl è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo uno dei temi più cercati online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento risale alle 20:00 di oggi, venerdì 10 aprile 2026. Si segnala un allarme riguardante la presenza di Escherichia Coli in alcuni lotti di tagliata di scottona, che ha portato al ritiro del prodotto da parte di Coop e Lidl.

La contaminazione da Escherichia Coli rappresenta un serio rischio per la salute dei consumatori, motivo per cui è stato necessario richiamare i lotti interessati. Si consiglia pertanto di prestare attenzione e verificare la provenienza della tagliata di scottona acquistata recentemente.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, si invita a approfondire online, consultando fonti affidabili e aggiornate.