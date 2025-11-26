Taglio Irpef 2026, cosa cambia davvero

Il taglio Irpef previsto dalla legge di bilancio 2026 è una delle misure fiscali centrali della manovra e interviene direttamente sulla seconda aliquota, quella che riguarda il cosiddetto “ceto medio”. Il disegno di legge è stato approvato dal governo e trasmesso al Parlamento, dove è in corso l’esame: i contenuti sono quindi definiti nelle linee principali, ma restano possibili modifiche fino all’approvazione definitiva.

Le nuove aliquote Irpef dal 2026

Negli ultimi anni la struttura dell’Irpef è già cambiata, passando stabilmente a tre scaglioni di reddito:

fino a 28.000 euro: 23%

da 28.000 a 50.000 euro: 35%

oltre 50.000 euro: 43%

Dal periodo d’imposta 2026, con la manovra attualmente in discussione, lo schema resta a tre scaglioni ma viene ridotta la seconda aliquota:

fino a 28.000 euro: 23% (invariata)

da 28.000 a 50.000 euro: 33% (invece del 35%)

oltre 50.000 euro: 43% (invariata)

Il taglio riguarda quindi soltanto la porzione di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro, ma produce effetti anche sui redditi superiori, grazie al meccanismo progressivo dell’imposta.

Chi beneficia del taglio Irpef 2026 e di quanto

Il beneficio interessa tutti i contribuenti con reddito complessivo superiore a 28.000 euro, fino a una soglia oltre la quale il vantaggio viene annullato da un meccanismo di “sterilizzazione” delle detrazioni (vedi paragrafo successivo).

In termini indicativi:

chi ha redditi appena sopra i 28.000 euro ottiene un risparmio di poche decine di euro l’anno;

per redditi intermedi (ad esempio 35–40 mila euro) il vantaggio si colloca nell’ordine di qualche centinaio di euro;

il risparmio massimo è di 440 euro l’anno, raggiunto per redditi pari o superiori a 50.000 euro, fino a un certo livello di reddito complessivo.

Le simulazioni presentate in sede istituzionale indicano che circa il 44% delle famiglie beneficia in media di qualche centinaio di euro l’anno di minori imposte, con un impatto complessivo sul gettito stimato in circa 3 miliardi di euro annui.

La “sterilizzazione” oltre i 200.000 euro

Per evitare che il vantaggio si concentri sui redditi più alti, la manovra abbina al taglio di aliquota un intervento sulle detrazioni d’imposta per chi ha redditi complessivi molto elevati.

In sintesi:

per chi ha redditi fino a 200.000 euro , il risparmio derivante dal taglio della seconda aliquota resta pienamente acquisito (fino a 440 euro l’anno);

per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione forfettaria di 440 euro sulle detrazioni relative a specifici oneri (in particolare quelli al 19%, con alcune esclusioni), in modo da azzerare di fatto il beneficio del nuovo scaglione;

il risultato è che, oltre questa soglia, l’imposta lorda torna sostanzialmente in linea con quella che sarebbe dovuta senza il taglio di aliquota.

Questo meccanismo si aggiunge ai limiti e alle riduzioni delle detrazioni già esistenti per i redditi alti, che diventano via via più stringenti man mano che il reddito complessivo cresce.

Effetti sui diversi profili di reddito

Le analisi disponibili evidenziano che:

non ci sono variazioni per chi ha redditi fino a 28.000 euro, perché resta applicata soltanto la prima aliquota;

il beneficio cresce per i redditi medio–bassi e medi che ricadono in parte nel secondo scaglione, con risparmi graduali che partono da poche decine di euro;

per i redditi medi e medio–alti (ad esempio nella fascia 35–50 mila euro) il vantaggio diventa più consistente, fino a raggiungere il tetto dei 440 euro;

per i redditi elevati il risparmio resta agganciato al valore massimo di 440 euro, ma viene poi neutralizzato oltre i 200.000 euro tramite il taglio delle detrazioni.

Nel complesso, il taglio Irpef 2026 viene presentato dal governo come un primo passo di una strategia pluriennale di riduzione del prelievo sul lavoro e di alleggerimento del cuneo fiscale, mentre diverse analisi sottolineano come la misura sia mirata soprattutto ai redditi a partire dai 28.000 euro e abbia effetti più limitati sui redditi più bassi.

Cosa resta da definire

Al momento il taglio Irpef 2026 è contenuto nel disegno di legge di bilancio all’esame delle Camere. Il quadro complessivo è chiaro (nuova aliquota al 33% sul secondo scaglione, sterilizzazione oltre i 200.000 euro e conferma dei tre scaglioni), ma l’iter parlamentare può ancora introdurre aggiustamenti tecnici o correttivi su soglie, decorrenze e norme di dettaglio.

Per contribuire a una corretta informazione, è quindi importante considerare i dati ufficiali e ricordare che le simulazioni di risparmio si basano sulle regole oggi previste dal disegno di legge: soltanto dopo l’approvazione definitiva della manovra e dei decreti attuativi si potrà parlare di quadro normativo pienamente consolidato per il taglio Irpef 2026.