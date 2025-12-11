- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 11, 2025
Taranta Peligna: ritorna il Premio Pietro Di Donato, cerimonia il 14 dicembre 2025

Il Premio Giornalistico Pietro Di Donato, dedicato alla sicurezza negli ambienti di lavoro, giunge alla sua ottava edizione e torna a Taranta Peligna dopo cinque anni di assenza. La cerimonia di premiazione è prevista per domenica 14 dicembre 2025, e rappresenta un importante momento di riconoscimento per il lavoro giornalistico legato a un tema cruciale: la sicurezza sul lavoro.

L’iniziativa, co-finanziata dall’INAIL Abruzzo, testimonia l’impegno di un piccolo comune che valorizza le parole e le storie che possono influenzare il nostro presente. L’evento si svolgerà nel pomeriggio, dove saranno annunciati i vincitori delle differenti categorie e verranno esaminate le produzioni giornalistiche che hanno ricevuto i giudizi più positivi dalla giuria del premio.

Quest’anno, la giuria è presieduta da Fausto Bertinotti e composta da figure illustri quali Teresa Bellanova, Alberto Bagnai, Annamaria Furlan, Vittorio di Trapani e Nicola Negri. L’adesione dei giornalisti è stata molto positiva, con circa trenta candidature che spaziano da inchieste e reportage a speciali televisivi e online, tutti incentrati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I premi saranno divisi in tre sezioni: carta stampata, radiotelevisione e web. Per ogni sezione, l’autore dell’articolo o inchiesta primo classificato riceverà l’VIII Premio Giornalistico Pietro Di Donato, dotato di un assegno di 2.000 euro. Inoltre, il secondo classificato per ciascuna sezione otterrà un premio speciale dal Comune di Taranta Peligna, insieme a un assegno di 500 euro. Saranno conferite anche due Menzioni Speciali, una per il settore televisivo e una per quello web, e verrà attribuito il Premio Speciale Agricoltura, in memoria di Pino Cornacchia, a cura della CIA Agricoltori Italiani.

La serata culminerà con una tavola rotonda riguardante la sicurezza sul lavoro, dove si confronteranno esponenti del mondo politico, sindacale, enti gestori e della comunicazione, offrendo spunti di riflessione e dialogo su un tema di attualità così rilevante.

