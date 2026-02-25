- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Eventi e Cultura

Taranto: La dott.ssa Vilma Claudio terrà il seminario “Oltre il lutto… verso la luce” il 28 febbraio

La dott.ssa Vilma Claudio, originaria di Roccamontepiano, terrà il seminario “Oltre il lutto… verso la luce” a Taranto il prossimo 28 febbraio. Vilma Claudio, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, esperta in neuropsicologia clinica e terapeuta IADC per l’elaborazione accelerata del lutto grave e complicato, sarà presente all’evento dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

La dott.ssa Claudio, autrice di varie pubblicazioni scientifiche e partecipante a Convegni nazionali e internazionali, si è distinta per le sue capacità nel campo del lutto grave e ha scritto il libro “Comunicare con i nostri defunti. Esperienze straordinarie”. Grazie alla sua esperienza e preparazione scientifica, è rinomata nel settore e ha ricevuto l’invito dall’associazione ONLUS Comitato per il Convegno di Studi di Taranto.

Durante il seminario, la dott.ssa Claudio affronterà il tema del lutto come sentimento di profondo dolore per la perdita di una persona cara. Si parlerà di eventi improvvisi e scioccanti come tragedie, incidenti e femminicidi, che possono portare a una paralisi emotiva difficile da superare. La dott.ssa Claudio illustrerà l’importanza dell’elaborazione del dolore luttuoso e presenterà la terapia IADC come strumento efficace per affrontare il lutto in modo positivo.

La IADC permette un viaggio emotivo che porta a una vera e propria riconnessione con il defunto, offrendo una risoluzione psicologica e una trasformazione del dolore in una nuova relazione con il caro estinto. Questo approccio innovativo, diverso da quelli tradizionali, mira a mantenere vivo il legame emotivo con il defunto in modo stabile e rassicurante.

La dott.ssa Vilma Claudio sarà anche relatrice al prossimo 31° Convegno Multidimensionale “Oltre i confini della

