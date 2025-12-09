Tari dicembre 2025, tutte le scadenze da ricordare

Dicembre 2025 è il mese decisivo per il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti dovuta ai Comuni per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento. In questo periodo scadono quasi ovunque le rate di saldo o conguaglio, spesso dopo eventuali acconti versati tra primavera e autunno. Sapere come funzionano le scadenze e le modalità di pagamento è fondamentale per evitare sanzioni e interessi.

Come funzionano le scadenze Tari: cosa dice la legge

La disciplina nazionale prevede che sia il Comune a stabilire numero di rate e date di pagamento, con l’obbligo di consentire almeno due rate e la possibilità di versare in unica soluzione. Le scadenze vengono fissate ogni anno con delibera e riportate negli avvisi inviati ai contribuenti. In molti regolamenti è previsto anche il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda o dell’ultima rata.

In linea generale, per il 2025 la Tari viene spesso suddivisa in due o tre rate: prime scadenze tra aprile e luglio e saldo entro la fine dell’anno, tipicamente tra fine novembre e dicembre. In altri casi è prevista una sola rata di acconto e un saldo a dicembre.

Dicembre 2025: il mese del saldo Tari

A dicembre i contribuenti devono prestare particolare attenzione alle comunicazioni del proprio Comune, perché non esiste una data unica nazionale: ogni ente locale ha fissato il proprio calendario. Gli avvisi di pagamento indicano chiaramente:

il numero delle rate (saldo unico oppure più scadenze);

le date di dicembre entro cui effettuare il versamento;

entro cui effettuare il versamento; l’importo dovuto per ogni rata e il totale annuo Tari.

Alcuni esempi aiutano a capire come si concentrano le scadenze:

in diversi Comuni il saldo o conguaglio è fissato a inizio dicembre , ad esempio il 2 dicembre 2025 o il 1° dicembre, dopo acconti estivi e autunnali;

, ad esempio il 2 dicembre 2025 o il 1° dicembre, dopo acconti estivi e autunnali; altrove è previsto un calendario con tre rate (settembre, ottobre e inizio dicembre) oppure un saldo unico a fine anno, spesso tra il 30 e il 31 dicembre;

(settembre, ottobre e inizio dicembre) oppure un saldo unico a fine anno, spesso tra il 30 e il 31 dicembre; in molti Comuni la data chiave di dicembre è il 16, in parallelo con altre imposte locali, come ultima scadenza per saldo o conguaglio.

In sostanza, per dicembre 2025 la regola pratica è semplice: fare riferimento all’avviso Tari 2025 o alla sezione tributi del sito comunale per conoscere la scadenza esatta del saldo.

Come si paga la Tari a dicembre

Le modalità di pagamento sono indicate nell’avviso recapitato ai contribuenti (spesso via posta ordinaria o PEC). Di norma è possibile pagare tramite:

modello F24 precompilato , utilizzando i codici tributo indicati e indicando anno di riferimento e Comune;

, utilizzando i codici tributo indicati e indicando anno di riferimento e Comune; PagoPA , tramite avviso di pagamento allegato, pagabile online, in banca, in posta o presso i punti abilitati;

, tramite avviso di pagamento allegato, pagabile online, in banca, in posta o presso i punti abilitati; eventuali sportelli fisici o portali dedicati dell’ente locale o della società di gestione rifiuti.

Negli avvisi di saldo di dicembre sono già compresi eventuali conguagli rispetto agli acconti, cioè la differenza tra il totale annuo dovuto e quanto già versato nelle rate precedenti.

Ritardi e mancati pagamenti: sanzioni e ravvedimento

Se il saldo Tari di dicembre non viene pagato entro la scadenza, il Comune può emettere un atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento. In molti regolamenti è prevista una sanzione del 30% dell’importo non versato, oltre agli interessi di mora calcolati giorno per giorno.

Prima di arrivare all’accertamento formale, resta possibile ricorrere al ravvedimento operoso nei limiti e con le riduzioni previste dalla normativa tributaria, versando spontaneamente imposta, interessi e una sanzione ridotta, se il Comune applica questo strumento anche alla Tari. È comunque consigliabile agire rapidamente e, in caso di dubbio, rivolgersi all’ufficio tributi per chiarire la propria posizione.

Agevolazioni e bonus Tari nel 2025

Accanto alle scadenze di pagamento, il 2025 è anche l’anno di avvio del bonus Tari strutturale per le famiglie in difficoltà economica. In base al Dpcm n. 24/2025 e alle indicazioni di Arera, le utenze domestiche con ISEE fino a 9.530 euro (o fino a 20.000 euro per famiglie numerose) hanno diritto a uno sconto del 25% sulla Tari o sulla tariffa corrispettiva, riconosciuto in modo automatico ai nuclei aventi diritto.

Il bonus viene gestito attraverso i gestori del servizio rifiuti e gli enti locali e compare direttamente negli avvisi di pagamento, sotto forma di riduzione dell’importo dovuto. Per chi rientra nelle soglie ISEE, è importante verificare la corretta attestazione ISEE 2025 e controllare che lo sconto sia effettivamente applicato nelle bollette o negli avvisi di saldo di fine anno.

Cosa fare adesso: checklist di fine anno

In vista delle scadenze di dicembre 2025, ecco una breve lista di controlli utili:

recuperare l’ avviso Tari 2025 e verificare la data esatta del saldo;

e verificare la data esatta del saldo; controllare che i dati dell’immobile (superficie, categoria, numero di occupanti) siano corretti;

(superficie, categoria, numero di occupanti) siano corretti; verificare se si ha diritto a riduzioni o esenzioni previste dal regolamento comunale (utenze domestiche particolari, seconde case non utilizzate, ecc.);

previste dal regolamento comunale (utenze domestiche particolari, seconde case non utilizzate, ecc.); accertarsi che l’eventuale bonus Tari sia applicato, in presenza dei requisiti ISEE;

sia applicato, in presenza dei requisiti ISEE; effettuare il pagamento entro la scadenza con F24 o PagoPA, conservando ricevute e attestazioni.

In questo modo è possibile chiudere senza sorprese il capitolo Tari 2025, evitando sanzioni e interessi e sfruttando tutte le agevolazioni disponibili per il saldo di dicembre.