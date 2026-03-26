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Tavernelle Paestum: danni locali movida da bombe carta

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Le tavernelle di Paestum sono al centro dell’attenzione in queste ore, con una notizia che ha scosso l’area archeologica di Capaccio Paestum. Due noti locali della movida sono stati danneggiati da bombe carta esplose durante la notte, creando preoccupazione e sconcerto tra i residenti e gli operatori del settore. L’ultimo aggiornamento del feed risale alle 11:40 di oggi, mentre la notizia è al top dei trend di ricerca online.

La vicinanza di questi locali alla preziosa area archeologica di Paestum rende l’episodio ancora più inquietante, sollevando interrogativi sulla sicurezza del territorio e sulle possibili motivazioni dietro a un gesto così vandalico. Gli abitanti e le autorità locali sono allertati e in attesa di ulteriori sviluppi su questa spiacevole vicenda.

Per rimanere informati su questa notizia in evoluzione, è consigliabile approfondire online per aggiornamenti costanti e dettagli aggiuntivi.

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