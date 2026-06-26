Tavolo in Prefettura sui distacchi di corrente e sui lavori relativi alla rete elettrica

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Questo pomeriggio, in Prefettura, si è tenuto un tavolo tra il Comune ed E-Distribuzione per affrontare la questione dei recenti distacchi di energia elettrica che hanno interessato il comune di Teramo, con inevitabili disagi per cittadini e attività.La riunione, convocata dal Prefetto sulla scorta delle interlocuzioni con il Sindaco Gianguido D’Alberto, ha offerto l’occasione per un confronto operativo sulle diverse problematiche e per fare il punto sulle attività messe in campo da E-Distribuzione, oltre che per implementare la sinergia tra la società e il Comune e, attraverso quest’ultimo, anche con gli altri enti.Questo, con l’obiettivo di rispondere alla necessità di garantire la continuità del servizio e limitare al massimo il ripetersi di eventi come quelli degli ultimi giorni.Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha ribadito quanto già espresso in più occasioni, con particolare riferimento alla necessità di rafforzare la resilienza della rete e migliorare la comunicazione diretta verso i cittadini e la stampa da parte della società, in particolare quella relativa ai guasti e alle attività portate avanti.Nel relazionare sulla situazione, i rappresentanti della società, sottolineando come la rete elettrica rappresenti un sistema particolarmente complesso oltre che esteso, hanno evidenziato come i disservizi – legati in alcuni casi a eventi imprevedibili e in altri alla recente ondata di caldo anomalo, in particolare per quanto attiene ai cavi interrati – siano stati immediatamente presi in carico dai tecnici e risolti nel giro di poche ore, pur comprendendo i disagi per l’utenza – viene evidenziato sul sito web. Nel corso della riunione, i referenti di E-Distribuzione hanno anche sottolineato come l’azienda, in questi anni, abbia investito quasi 15 milioni di euro sul territorio del Comune di Teramo e come, a fronte dei cambiamenti climatici e delle sempre più frequenti ondate di calore, stia da tempo portando avanti interventi di rafforzamento della resilienza dell’intero sistema, con un numero di eventi che hanno generato disservizi di gran lunga inferiore a quanto accade in altri territori.Sul tavolo anche questioni legate alla necessità di velocizzare gli iter autorizzativi da parte dei vari enti per quanto riguarda gli interventi realizzati dalla società.Dalla riunione è emersa in particolare la volontà di lavorare sinergicamente per limitare al minimo eventuali disservizi, per garantire un maggior coordinamento degli interventi futuri, necessari proprio per una rete sempre più efficiente, e individuare insieme modalità di comunicazione più efficaci, tempestive e dirette – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Nel ringraziare il prefetto per la disponibilità dimostrata anche in quest’occasione – sottolinea il primo cittadino – ritengo che questa riunione sia stata particolarmente utile per affrontare una serie di questioni, avere un quadro chiaro degli interventi messi in campo da E-Distribuzione e di quelli che dovranno essere realizzati, e soprattutto per proporre alcune modalità di comunicazione più efficaci da parte della società, anche con l’ausilio del Comune, con l’obiettivo di garantire informazioni tempestive alla cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo rilevato la volontà di trovare insieme le soluzioni più adeguate per rispondere concretamente alle giuste richieste dei cittadini e già da domani ci attiveremo per risolvere una serie di questioni”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it