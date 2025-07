Teatro, ADA MONTELLANICO QUARTETTO PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Per la rassegna I Cantieri dell’Immaginario 2025, organizzata dal Comune dell’Aquila, con la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis, venerdì 18 luglio, ore 19.00, all’Auditorium del Parco, il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta OMAGGIO A BILLIE HOLIDAY – ADA MONTELLANICO QUARTETTO con Ada Montellanico, voce, Enrico Zanisi, piano, Jacopo Ferrazza, contrabbasso, Ermanno Baron, batteria – si legge sul sito web ufficiale. Ricordate “Lezioni Americane”? Se Italo Calvino fosse stato un appassionato di jazz, avrebbe di certo celebrato Ada Montellanico quale campionessa insuperabile di “leggerezza”. Non c’è, infatti, parola più pertinente per definire il suo tributo discografico a Billie Holiday, ora riproposto in concerto – Una performance dalla duplice valenza estetica ed emotiva, per ricordare l’incommensurabile genio di Lady Day. Un omaggio condotto con empatia, introspezione e creatività, per stabilire con gli standard un rapporto intimo e confidenziale, scavando a fondo dentro le radici ritmiche ed armoniche ed infondervi nuova luce – si apprende dalla nota stampa. Lo informa una meditata ricerca sulla biografia della Holiday per scorgervi una cangiante cornucopia di stati d’animo: gioie profonde e vulnerabili, amare disillusioni, sogni perduti ed effimeri, attualizzati da un gioco di ricreazione volto alla sottile, sapiente variazione – Ada Montellanico è autrice e cantante tra le più importanti e innovative della scena jazz italiana – Ha collaborato con artisti di fama internazionale tra i quali Jimmy Cobb, Lee Konitz, Paul McCandless, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Danilo Rea, partecipando con successo di critica e di pubblico a numerosi e prestigiosi Festival italiani ed esteri – precisa il comunicato. Interprete straordinaria dalla voce calda e sabbiosa, grande ricercatrice di repertori inusuali ed originali, ha saputo come nessun’altra trovare una magica fusione tra lingua italiana, jazz e improvvisazione – Biglietti in vendita su www.ciaotickets.com/it/biglietti/omaggio-billie-holiday-con-ada-montellanico-quartetto-0 o all’Info Point in Piazza Battaglione degli Alpini a L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

