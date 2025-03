Teatro, APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Notizie recenti dal Teatro Stabile d’Abruzzo sul portale ufficiale:Approvato il bilancio consuntivo relativo all’anno 2024 del Teatro Stabile d’Abruzzo, Ente Teatrale Regionale, il passaggio in Assemblea dei Soci prima e poi nel Consiglio di Amministrazione ha registrato dichiarazioni di plauso da tutti gli Amministratori per il significativo aumento della capacità produttiva dell’Ente – si apprende dalla nota stampa. L’anno 2024 ha simboleggiato per il Teatro Stabile d’Abruzzo un passaggio fondamentale verso il consolidamento di un bilancio che cresce di volume e continua a chiudersi in pareggio – riporta testualmente l’articolo online. Sono stati rappresentati 354 spettacoli, di cui ben 336 sono state le giornate recitative di spettacoli prodotti o coprodotti dal TSA, mentre 18 sono gli spettacoli ospitati nei cartelloni della Stagione Teatrale Aquilana prodotti da altri enti – precisa il comunicato. Uno sforzo enorme è stato fatto per portare gli spettacoli nell’intero territorio regionale con 29 recite nella provincia di Chieti, 35 nella provincia di Teramo, 39 nella provincia di Pescara e 132 nella provincia dell’Aquila perseguendo un effettivo decentramento anche nelle zone più interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. È cresciuta la forza lavoro che il TSA è riuscito a occupare, sono state infatti 7.057 le giornate lavorative che confermano l’importanza occupazionale dello Stabile per il territorio e per l’intero settore culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alcuni dati sono da sottolineare per plaudire al buon lavoro fatto dall’intera compagine, amministratori, dipendenti, collaboratori e artisti: il valore delle produzioni è aumentato, rispetto all’anno precedente, del 5,161%; i ricavi e proventi sono cresciuti del 14,153%; è stata abbattuta la differenza tra il valore delle produzioni e i costi delle produzioni dell’81,58%. Dati importanti che dimostrano come una gestione oculata amministrativamente e artisticamente e culturalmente giusta possono dare segnali positivi di crescita – viene evidenziato sul sito web. Altro dato che indica che il TSA è sulla giusta strada è la crescita del numero degli spettatori totali registrati nel 2024 in numero pari a 65.219 che fanno crescere anche la percentuale di riempimento delle sale teatrali monitorata nell’ultimo triennio, arrivando ad un dato medio di spettatori su base triennale di 57.534, il più alto mai registrato nel post sisma pur agendo l’Ente senza sale teatrali di diretta gestione adeguate – si apprende dalla nota stampa. Il Presidente del TSA Miska Ruggeri ha ringraziato il Vice Presidente Carlo Dante che ha, come da Statuto, sovrinteso alla redazione del bilancio monitorando costantemente la cospicua attività messa in campo: “Ho trovato un Ente strutturalmente sano, ci possiamo concedere il lusso di lavorare e di far lavorare la Direzione Artistica con tranquillità, misurando, attraverso un meccanismo di verifica continua, l’efficacia dei processi messi in campo – riporta testualmente l’articolo online. Ritengo sia assolto il nostro primo compito, quello di essere un valore per il territorio e di rappresentare un centro culturale e di produzione che possa sostenere e valorizzare le istanze che, appunto, dal territorio provengono – ” Nell’Assemblea dei Soci l’Assessore alla Cultura Roberto Santangelo ha espresso soddisfazione per la qualità dell’attività dell’Ente Teatrale che vede la Regione Abruzzo socio fondatore: “Esprimo il mio ringraziamento all’intera struttura che con impegno e determinazione è riuscita a tenere in equilibrio attività e spese, è importante per la nostra regione la presenza di una struttura che sappia essere riferimento per le numerose compagnie e associazioni che lavorano in un territorio bellissimo ma complesso – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Sempre nell’Assemblea dei Soci il Comune dell’Aquila è stato rappresentato da Livio Vittorini, Presidente della Commissione Programmazione e Bilancio: “Siamo abituati a considerare il TSA una vera ricchezza per la città e l’intero territorio regionale, ma dai dati esaminati mi sono potuto rendere conto come l’attività del TSA ha davvero successo in tutta Italia, i nostri spettacoli sono stati sui palcoscenici delle città più importanti, Giorgio Pasotti ha avuto ovunque sold out e recensioni critiche entusiastiche, gli spettacoli per il pubblico più giovane sono sempre stati pieni, il Comune dell’Aquila sostiene con convinzione lo Stabile anche attraverso il recente progetto di partenariato a valere sui fondi della Linea B del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR nella convinzione che l’Ente sarà uno dei protagonisti dell’anno da Capitale Italiana della Cultura – si legge sul sito web ufficiale. ” “Presento questo bilancio consuntivo con la consapevolezza che l’Ente Teatrale Regionale sta facendo un buon lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. –Ha dichiarato il Vice Presidente Carlo Dante- Abbiamo lavorato con tutto il personale a ritmi sostenuti, ma i risultati sono arrivati – aggiunge la nota pubblicata. Le tante coproduzioni hanno creato una importante rete di rapporti, le tante compagnie supportate hanno servito l’intero territorio di riferimento, gli spettacoli sempre applauditi, l’offerta più variegata possibile per offrire uno spaccato di quello che avviene nel mondo culturale italiano, le tournée all’estero, i rapporti con i principali teatri, la rassegna stampa imponente, sono l’inizio di un percorso che vedrà ancora progressiva crescita – si legge sul sito web ufficiale. Siamo sulla buona strada – si apprende dal portale web ufficiale. ”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, con dettagli forniti direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo sul loro sito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Teatro Stabile d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: teatrostabile.abruzzo.it