Teatro: CYBERWAR PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Per i Cantieri dell’Immaginario, all’Auditorium del Parco, L’Aquila, venerdì 25 luglio, ore 19.00, va in scena la nuova produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo CYBERWAR di e con Alessandro Blasioli, progetto scenico Viviana Spanò e Giovanni Floris, visual artist High Files Visuals, disegno luci Francesco Barbera, ambient sonoro Twin Mansion Records, progetto grafico Annarita Tartaglia – si legge sul sito web ufficiale. “Cyberwar” è un’esperienza imperdibile per chiunque voglia comprendere il mondo digitale in cui siamo immersi e le sue implicazioni nascoste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non è solo un monologo di teatro civile, ma un viaggio coinvolgente che illumina le complessità della rivoluzione tecnologica e delle guerre silenziose combattute nel cyberspazio – riporta testualmente l’articolo online. Lo spettacolo, che ha riscosso tanto successo al Fringe Festival di Torino, racconta l’attualissima Rivoluzione Tech: il World Wide Web è ormai lo strumento imprescindibile per compiere le più normali azioni quotidiane attraverso l’IoT, Internet of Things. Lo sviluppo delle AI sconvolge giornalmente le possibili applicazioni e le implicazioni di nuovi futuristici strumenti impiegati anche sul fronte bellico, mai sazio in fatto di innovazioni tecnologiche: le guerre in corso, si combattono anche e soprattutto online – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’immersione nel lato oscuro della rete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alessandro Blasioli guida il pubblico attraverso le acque torbide del Dark Web, descritto come il “triangolo delle Bermude” della rete, dove si intrecciano cyberwar tra stati, lotta per la libertà di pensiero, criminalità e divulgazione di verità scomode – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un’occasione unica per scoprire un mondo ambiguo e mutevole, che influenza la nostra privacy e sicurezza senza che ne siamo pienamente consapevoli – Alessandro Blasioli, bachelor in Acting presso l’Università del Galles, studia Commedia dell’Arte a Parigi con il maestro Carlo Boso – recita il testo pubblicato online. Dal 2016 come artista indipendente scrive, dirige e interpreta monologhi di Teatro Civile, anche attraverso la vincita di bandi per Residenze Artistiche, ottenendo oltre 20 riconoscimenti in differenti festival italiani e non. Dal 2018 cura il format di teatro itinerante Notturni della città con la supervisione del maestro Marco Baliani; partecipa inoltre al progetto Companies Talks, che lo vede in scena per aziende in occasione di eventi nazionali come ForumPa e MakerFaire a Roma – viene evidenziato sul sito web. Per il suo “L’Avvocato di Matteotti”, pubblicato sulla rivista “Tempo Presente”, nel 2021 ha ricevuto l’Encomio della presidenza del consiglio dei ministri e dell’Archivio di Stato di Roma e nel 2023 il suo progetto “La notte dell’Ossola” vince il bando di finanziamento “Life is Live!” di Fondazione Cariplo – riporta testualmente l’articolo online. Parallelamente ai monologhi, è impegnato in differenti produzioni teatrali.Biglietti su www.ciaotickets.com/it/biglietti/cyber-war-con-alessandro-blasioli-0 e all’ Infopoint in Piazza Battaglione Alpini.

