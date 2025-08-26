Teatro: ESULI PER IL FESTIVAL DANNUNZIANO

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nell’ambito della settima edizione del Festival Dannunziano va in scena a Pescara, Aurum-Piazzale Michelucci, venerdì 5 settembre, ore 21.30, ESULI racconti istriani, fiumani e dalmati drammaturgia a cura di Eleonora Iacobone, consulenza storica Francesco Fagnani, supervisione artistica Raffaele Latagliata, con Eleonora Iacobone, Alessandro Cantalini e Luna Costantini al pianoforte – si apprende dalla nota stampa. Uno spettacolo necessario per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale – Con la Legge n. 92 del 30 Marzo 2004 la Repubblica Italiana istituisce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo”, un impegno a preservare vicende storiche e a trasmetterle alle future generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Il dramma delle foibe e le sofferenze di chi fu costretto a lasciare la propria terra sono ferite che appartengono all’intera Nazione e non devono essere dimenticate per riaffermare i valori della libertà, della democrazia e del rispetto della dignità umana, affinché tutte le tragedie del passato siano monito per il presente e per il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Un omaggio al coraggio degli esuli, che hanno saputo ricostruire le loro vite senza mai rinunciare alla propria identità e hanno trasformato il dolore in una testimonianza di speranza e di forza, contribuendo con la loro cultura e il loro lavoro alla crescita del nostro Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Spettacolo gratuito con prenotazione qui https://www.satisfapp.com/booking/esuli

