Teatro, GIORGIO MONTANINI CHIUDE LA STAND UP DEL TSA

Nota ufficiale emessa oggi dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Giorgio Montanini con “Fall”, venerdì 9 Maggio, ore 19.00, Auditorium del Parco, L’Aquila, chiude la rassegna di Stand Up Comedy organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il crollo delle ideologie -si legge nella nota dello spettacolo- è stato accolto con esultanza, il mondo si sarebbe liberato degli estremismi e delle polarizzazioni per lasciare spazio alla crescita individuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un mondo caratterizzato dall’equilibrio delle differenze e la consacrazione della via di mezzo come strada maestra da percorrere – O che prende il posto del bianco e del nero – riporta testualmente l’articolo online. Il politicamente corretto come balsamo medicamentoso per tutte le ingiustizie – La battaglia per i diritti civili e l’assassinio dei diritti sociali come frontiera da attraversare per andare incontro al progresso – aggiunge testualmente l’articolo online. Un comico viaggia in direzione ostinata e contraria rispetto alle scelte della società, ma cosa accade quando la gente è immobile al centro? Religione e assenza di spiritualità, libertà d’espressione e repressione delle parole, piattaforme nozionistiche e agonia culturale, la guerra – si legge sul sito web ufficiale. “Fall” fa cadere ogni certezza, è l’autunno che ti spoglia delle convinzioni – precisa la nota online. È la risata che vi seppellirà”. La rassegna gode del sostegno della BCC, Banca di Credito Cooperativo di Roma – si legge sul sito web ufficiale. Giorgio Montanini ha debuttato a teatro con “Edipo Re” di Sofocle nel 2004 per la regia di Franco Branciaroli – precisa la nota online. Successivamente ha recitato nei film “Questa è la mia terrà 2” e “Liberi di giocare”. Nel 2008 è entrato a far parte del gruppo Satiriasi, il primo esperimento italiano di Stand Up Comedy. Nel 2011 ha portato in scena in diversi teatri italiani il suo primo spettacolo dal titolo “Nibiru” e, successivamente, lo spettacolo “Un uomo qualunque”. Nel 2013, nel programma di Rai2 #Aggratis!, è stato ospite fisso, nonché autore dei testi della trasmissione – si apprende dalla nota stampa. Nel 2014 è stato il protagonista assoluto di “Nemico Pubblico” su Rai 3, la sua prima trasmissione televisiva, scritta con Filippo Giardina, Francesco De Carlo, Paolo Lizza e Giovanni Filippetto – Nello stesso anno, con tutto il gruppo di Satiriasi, ha riscosso grande successo di pubblico su Sky (Comedy Central) con “Stand Up Comedy”, un programma innovativo che ha portato la stand up comedy in tv. Dato il successo, la trasmissione è stata confermata anche nel 2015. Sempre nel 2014, su Rai 3, ha curato la copertina satirica del talk show “Ballarò”, in sostituzione di Maurizio Crozza – viene evidenziato sul sito web. Dato il successo registrato nella prima edizione, per otto puntate nel 2015, è stato nuovamente il protagonista di “Nemico Pubblico”, la seconda edizione andata in onda su Rai 3. Successo confermato anche per le due stagioni successive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ha registrato sold out nei più grandi e prestigiosi teatri italiani con spettacoli come: “Nemico pubblico”, “Liberaci dal bene”, “Per quello che vale”, “Eloquio di un perdente”, “Quando stavo da nessuna parte”, “Come Britney Spears”, “Undiceximo”, “C’e’ sempre qualcosa da bere”. Nel 2020 è stato protagonista sul grande schermo dei film di Pietro Castellitto “I predatori” ed “Enea”. E’ stato protagonista anche di altri film: “Grazie Ragazzi” di Riccardo Milani, “Mia” con Edoardo Leo, “Castelrotto” diretto da Damiano Giacomelli – precisa il comunicato. È al cinema anche in “Nonostante” l’ultimo film di Valerio Mastandrea – viene evidenziato sul sito web.

