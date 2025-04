Teatro, GLAUCO IN ANTEPRIMA NAZIONALE AD AVEZZANO

Nota ufficiale emessa oggi dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Va in scena giovedì 24 aprile, alle 21.00, Castello Orsini di Avezzano, in anteprima nazionale, il penultimo spettacolo della stagione 2024/25 del Teatro OFF dal titolo “Glauco – Confessioni di un Giudice randagio”.Testo vincitore del premio “Teatro in cerca d’autore 2024” per mano di Vincenzo Martorelli, lo spettacolo è diretto da Alessandro Martorelli e vede la produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Teatranti Tra Tanti – precisa la nota online. “Glauco – Confessioni criminali di un Giudice randagio” è uno spettacolo che si insinua nei vari generi della commedia: brillante, grottesca, gialla con punte di teatro dell’assurdo – È un testo veloce, divertente e carico di profondi spunti di riflessione che, prendendo a pretesto la scomoda confessione di un uomo, esplora l’umanità nei suoi aspetti più contraddittori, offrendo una visione cinica e pungente della società contemporanea e sui limiti della redenzione – Quella che comincia come una storiella da bar, è in realtà solo l’antefatto di una storia avvincente con continui colpi di scena – viene evidenziato sul sito web. Due uomini, interpretati dai giovanissimi e talentuosi Gianluca Rossetti e Gabriele Giusti, uno l’opposto dell’altro si trovano in una chiesa: da una parte un giovane giudice disilluso e nichilista, dall’altra un parroco pacato e fedele alle sue convinzioni, anche se non più come un tempo – riporta testualmente l’articolo online. Il dialogo tra i due, all’inizio regolare, si fa via via più serrato e ritmato, quando il giudice rivela il motivo della sua visita: aver commesso quello che, a detta sua, è un crimine imperdonabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inizia così, tra due personalità agli antipodi, un botta e risposta vivace e senza tregua, che sfocia in una sorta di surreale seduta psicoanalitica che porta i due a situazioni tragicomiche, fino all’inaspettato colpo di scena conclusivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Costo biglietto Intero € 13 ridotto € 11 Consigliata la prenotazione: 366 655 5303 – teatroffavezzano@gmail.com – il Punto informativo Largo Pomilio, ad Avezzano, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19.30. – Libreria Ubik Avezzano – Online: I-ticket

