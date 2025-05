Teatro, il comunicato: BILANCIO POSITIVO PER CRESCERE A TEATRO A PESCARA

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:“Crescere a Teatro” la rassegna di Teatro per l’Infanzia organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo al Teatro Cordova di Pescara, in collaborazione con la L.A.A.D. ed il patrocinio del Comune di Pescara, Assessorato alla Cultura, ha conquistato il cuore di tutti, grandi e piccini – precisa il comunicato. Il bilancio finale è decisamente positivo con i sei spettacoli che hanno portato in scena emozioni, magia e riflessioni attraverso luci, costumi e talento attoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il pubblico ha risposto con entusiasmo: sold out, sorrisi ed applausi hanno accompagnato ogni evento per un totale di circa 1600 spettatori – precisa il comunicato. Il TSA ha creato così un’esperienza unica, investendo sulle compagnie locali come: “I Guardiani dell’Oca”, “Terrateatro”, “Teatrabile”, “Fantacadabra”, “Il Volo del Coleottero” e “Brucaliffo” aderenti al progetto “Sistema Cultura Abruzzo” “È stato un investimento sul futuro, come sottolineato dal direttore artistico Giorgio Pasotti, per educare i più giovani alla bellezza del teatro; il prezzo accessibile dei biglietti (7€ domenicali, 5€ scolastiche e l’abbonamento a 30€), hanno reso la cultura accessibile a tutti”.

