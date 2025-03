Teatro, il comunicato: I MEZZALIRA, PANNI SPORCHI FRITTI IN CASA PER LA STAGIONE DEL TSA

Ultime dall’Ufficio Comunicazione del Teatro Stabile d’Abruzzo:Fra comicità e sentimenti va in scena, per la Stagione Teatrale Aquilana, Ridotto del Teatro comunale, mercoledì 5 marzo alle 21.00, e giovedì 6 marzo, alle 17.30 e alle 21.00, I MEZZALIRA, PANNI SPORCHI FRITTI IN CASA, scritto da Agnese Fallongo, regia Raffaele Latagliata, musiche Tiziano Caputo, scenografie Andrea Coppi, costumi Daniele Gelsi, con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti – aggiunge la nota pubblicata. Una produzione Teatro de Gli Incamminati e ARS Creazione e Spettacolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il titolo nasce da un gioco linguistico che crea una fusione tra il celebre detto “i panni sporchi si lavano in casa” e il concetto di “frittura” come simbolico spartiacque del binomio servo-padrone – si apprende dalla nota stampa. Se è vero che la saggezza popolare insegna a mantenere celate le questioni familiari all’interno delle mura domestiche, è altrettanto vero che quelle mura non sempre bastano a contenere i segreti, i tabù e i non detti della famiglia Mezzalira che, proprio come l’olio delle olive che raccoglie, scivola in una spirale di infausti accadimenti che la indurranno, inevitabilmente, a scendere a patti col mondo esterno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tutto visto e raccontato da Giovanni Battista Mezzalira detto “Petrusino”, il più piccolo della famiglia che, una volta adulto, traccerà un vero e proprio arco della sua esistenza, in un caleidoscopio di ricordi che lo costringeranno a fare i conti con i fantasmi del passato e a scoprire di non essere stato il solo a custodire un segreto – riporta testualmente l’articolo online. Un racconto tragicomico che mescola ai toni brillanti della commedia all’italiana le tinte fosche del giallo – Altre info sul canale WhatsApp del Teatro Stabile d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. I biglietti per tutti gli spettacoli in stagione sono in vendita sul circuito Ciaotickets. Botteghino TSA cell 348.5247096

