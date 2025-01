Teatro, il comunicato: I TRE PORCELLINI IN SCENA A L’AQUILA

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Torna a L’Aquila, nel Teatro dell’Accademia di Belle Arti, la Rassegna di Teatro per l’Infanzia, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, “Crescere a Teatro”. Domenica 26 gennaio, ore 17.00, va in scena I TRE PORCELLINI, una produzione de “I guardiani dell’Oca”, musiche e versi Antonio Cericola, luci e audio Carlo Mené, pupazzi Ada Mirabassi, scenografia Laura Farina, macchine sceniche Tiziano Feola e Zenone Benedetto, costumi Ettore Margiotta, testo e regia Zenone Benedetto, con Tiziano Feola e Zenone Benedetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Per il direttore del TSA Giorgio Pasotti, “i bambini crescendo con lo stupore che lo spettacolo dal vivo sa regalare, imparano ad apprezzare i momenti che la vita mette davanti ad ognuno, imparano a relazionarsi con le altre persone e a saper ascoltare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il teatro ha la capacità di renderci persone consapevoli e mature, per questo credo che portare a vedere uno spettacolo un bambino sia un gesto di grande amore da parte degli adulti.” “Il teatro per le giovani generazioni è un argomento che mi sta molto a cuore, sottolinea il Presidente del TSA Miska Ruggeri, il pubblico teatrale si forma, nella passione e nel gusto, dall’età della scuola primaria, il Teatro Pubblico ha il compito di diffondere la cultura dello spettacolo dal vivo avvicinando e affascinando i più piccoli.” Lo spettacolo è un viaggio affascinante, con attori e pupazzi, in un classico della favola: la storia di un lupo che cerca di raccontare le sue maldestre avventure alle prese con tre porcellini giocosi e divertenti – In un crescendo di emozioni e colpi di scena il lupo cercherà in tutti i modi di raccontare la storia tradizionale dal suo punto di vista – si legge sul sito web ufficiale. “Ma perché se provo io a mangiare i porcellini tutti mi dico male, mentre se ve li mangiate voi, nessuno dice niente”?! L’Ente Teatrale Regionale mette in campo una particolare politica di prezzi con la volontà di consentire la partecipazione di tutti, il prezzo del biglietto è di euro 7,00; è prevista anche una formula di abbonamento alle 3 recite domenicali al costo di Euro 15,00. Abbonamenti e biglietti sono acquistabili in teatro o sul sito www.ciaotickets.com Per ulteriori informazioni botteghino TSA 348.5247096

