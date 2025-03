Teatro, il comunicato: I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE IN SCENA A PESCARA

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Per “Crescere a Teatro”, rassegna organizzata dal TSA, va in scena a Pescara, Teatro Cordova, domenica 30 marzo, ore 17,00, I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE con Francesco Sportelli e Alessia Tabacco, musiche e canzoni originali Francesco Sportelli, costumi Grazia Marinetti, regia Stefania Evandro – Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo e Volo del Coleottero – riporta testualmente l’articolo online. La famosa fiaba di Andersen con la sua forte vena satirica, mette in luce la vanità e l’ipocrisia del potere, l’adulazione e la paura di essere giudicati dagli altri – precisa il comunicato. Lo spettacolo gioca con l’ironia portando sul palco una rappresentazione che mescola la commedia con la riflessione leggera ma profonda su temi universali come l’egoismo, la paura del giudizio e la necessità di essere sinceri – aggiunge la nota pubblicata. L’onestà, rappresentata dalla voce innocente di un bambino, alla fine trionfa su tutto, rappresenta un messaggio di speranza, integrità e autenticità dedicato ai bambini di ogni età. Tutti gli elementi dello spettacolo sono orchestrati per ricostruire il mondo dell’imperatore con ironia e fantasia: la scenografia è colorata e minimalista, pensata per evocare il regno immaginario dell’imperatore, con l’uso di elementi visivi che stimolano la fantasia dei giovani spettatori – I costumi, invece, giocano un ruolo centrale, con abiti bizzarri e appariscenti che esaltano l’eccentricità del protagonista – si apprende dal portale web ufficiale. Lo spettacolo utilizza diversi linguaggi e tecniche attoriali mettendo al centro della narrazione la musica e le canzoni originali appositamente composte che accompagnano il racconto – aggiunge testualmente l’articolo online. Sulla scena due attori/cantanti “vestono” diversi abiti, raccontano il punto di vista di una intera corte, dell’imperatore e dei truffatori realizzando una narrazione composita e dinamica – si legge sul sito web ufficiale. L’Ente Teatrale Regionale mette in campo una particolare politica di prezzi con la volontà di consentire la partecipazione di tutti, il prezzo del biglietto è di euro 7,00; i biglietti sono acquistabili in teatro o sul sito www.ciaotickets.com Per ulteriori informazioni botteghino cell. 380.4734082

