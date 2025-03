Teatro, il comunicato: IL CASO MATTEI A PESCARA

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Per la rassegna “D’ombre e di luci “ del Teatro Cavour di Pescara va in scena questa sera, venerdì 21 marzo, alle 21.00, MATTEI, L’INCASTRO IMPERFETTO drammaturgia e regia di Alessandro Martorelli, con Alessandro Martorelli, Antonio Pellegrini, Alessandro Scafati, Alberto Santucci, musiche originali di Giuseppe Morgante,scenografie di Mardin Nazad. Una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo e Teatranti Tra Tanti.Questa la storia – si legge sul sito web ufficiale. 27 ottobre del 1962. Mentre fuori il mondo è in agitazione, scosso dalla notizia della caduta del piccolo aereo dell’ENI, all’interno di un luogo sicuro e protetto, Enrico Mattei e i suoi due compagni di volo (il comandante Bertuzzi e il giornalista McHale) sono in attesa di informazioni che gli permettano di capire cosa sia successo – aggiunge testualmente l’articolo online. Informazioni che gli vengono fornite da un certo Procuratore Mania, l’unico che sembra intenzionato a portare avanti l’indagine, che molti invece premono per chiuderla definitivamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. In un crescendo tipico dei legal thriller, i quattro sono chiamati a riesaminare la vita e le relazioni sociali di Enrico Mattei per trovare una soluzione a quel rompicapo fatto di bugie, sotterfugi e misteri che potrebbe trovare una risposta alla difficile domanda: Chi aveva interesse ad uccidere Enrico Mattei? Acquista qui https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/mattei-lincastro-imperfetto-0

