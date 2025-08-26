Teatro, il comunicato: IL GUARDIANO IN SCENA A PADOVA

Teatro Stabile d’Abruzzo: news dal sito istituzionale:Va in scena per GirovagArte il palinsesto culturale che arriva nei quartieri a bordo di un truck, sabato 30 agosto, ore 21.15, Parco dei Salici di Padova, IL GUARDIANO di Harold Pinter, assistente alla regia Maggie Salice, costumi Vize Ruffo, elementi scenici Cristiano Russo, Michele Ciuffreda, audio/video JrStudio Cinema, voce Giuseppe Rascio, musiche originali Christian di Furia, regia e interpretazione Roberto Galano e Stefano Angelucci Marino – Una produzione del TSA in collaborazione con Teatro del Sangro e Teatro dei limoni – precisa la nota online. Galano e Angelucci Marino spingono l’acceleratore sulla guerra tra poveri, una specie di contesa tra disperati capace di raccontare bene certe miserie dei giorni nostri – La vicenda è ambientata in una imprecisata città del nord Italia – viene evidenziato sul sito web. Il senzatetto, ultimo tra gli ultimi, cattivo e profittatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I fratelli gemelli abruzzesi, divisi da tutto in realtà: uno autistico, disadattato e profondamente ferito, l’altro cialtrone, mitomane, esaltato – La scenografia racconta la stanza pinteriana in modo visionario ed essenziale: una baracca fatta di reti da materasso in metallo, uno spazio chiuso, claustrofobico, una gabbia – Grande attenzione è stata data alla solidarietà: grazie al progetto GirovagArte Solidale verranno raccolti fondi a favore Medici con l’Africa – Cuamm. Info al 375 620 7272 mail info@girovagarte – com

