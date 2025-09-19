- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Settembre 19, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaTeatro, il comunicato: IL TSA COLLABORA CON IL FESTIVAL “L’AQUILA CITTA’ DEL...
Eventi e Cultura

Teatro, il comunicato: IL TSA COLLABORA CON IL FESTIVAL “L’AQUILA CITTA’ DEL LIBRO”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Teatro Stabile d’Abruzzo collabora con il Festival letterario “L’Aquila Città del Libro” in occasione della innovativa conferenza/spettacolo “ Nietzsche: la filosofia forgiata col martello” dedicata ai 125 anni dalla morte di Friedrich Nietzsche, che si terrà all’Auditorium del Parco, sabato 20 ottobre alle ore 10,30. Coordinerà l’evento il Presidente dell’Ente Teatrale Regionale, saggista e giornalista RAI, Miska Ruggeri, dibattendo con il filosofo Corrado Ocone, il saggista Giovanni Sessa e il professore Luciano Arcella – si apprende dal portale web ufficiale. Nel corso dell’evento l’attore Alessandro Blasioli, protagonista del fortunato spettacolo “Cyberwar” prodotto dal TSA, leggerà alcuni brani che introdurranno gli spettatori nel pensiero che è riuscito a “superare l’uomo”. Un appuntamento, con ingresso  gratuito fino ad esaurimento posti, inserito nell’intenso programma che, in tre giorni, vede a L’Aquila i grandi nomi della letteratura e del giornalismo che partecipano attivamente al dibattito culturale italiano

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Teatro Stabile d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: teatrostabile.abruzzo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it