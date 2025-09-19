Teatro, il comunicato: IL TSA COLLABORA CON IL FESTIVAL “L’AQUILA CITTA’ DEL LIBRO”

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Teatro Stabile d’Abruzzo collabora con il Festival letterario “L’Aquila Città del Libro” in occasione della innovativa conferenza/spettacolo “ Nietzsche: la filosofia forgiata col martello” dedicata ai 125 anni dalla morte di Friedrich Nietzsche, che si terrà all’Auditorium del Parco, sabato 20 ottobre alle ore 10,30. Coordinerà l’evento il Presidente dell’Ente Teatrale Regionale, saggista e giornalista RAI, Miska Ruggeri, dibattendo con il filosofo Corrado Ocone, il saggista Giovanni Sessa e il professore Luciano Arcella – si apprende dal portale web ufficiale. Nel corso dell’evento l’attore Alessandro Blasioli, protagonista del fortunato spettacolo “Cyberwar” prodotto dal TSA, leggerà alcuni brani che introdurranno gli spettatori nel pensiero che è riuscito a “superare l’uomo”. Un appuntamento, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, inserito nell’intenso programma che, in tre giorni, vede a L’Aquila i grandi nomi della letteratura e del giornalismo che partecipano attivamente al dibattito culturale italiano

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Teatro Stabile d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: teatrostabile.abruzzo.it