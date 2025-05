Teatro, il comunicato: IN SCENA VECCHIAIA E GIOVENTU’, INSIEME PER IL SOCIALE

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Il Teatro Stabile d’Abruzzo e la compagnia di teatro amatoriale “Italo Iuliano”, con il patrocinio del Comune dell’Aquila, collaborano insieme per il Sociale e presentano martedì 17 giugno, ore 21.00 al Ridotto del Teatro Comunale a L’Aquila, lo spettacolo “VECCHIAIA E GIOVENTÙ” di Giuseppe Pace, regia Elio Colabianchi, musiche a cura di Mario Luciani con Liliana Biondi, Amedeo Buono, Fortunato Capulli , Marilena Ciaglia, Aurelia D’Andrea, Venere Di Berardino, Paola Giamberardini, Ida Iuliano, Annamaria Michetti, Giuseppe Pace, Giulio Pacifico, Serenella Petricone, Angelo Zara – si legge sul sito web ufficiale. L’evento rientra nell’ambito del progetto del TSA “MOLTI DI PIÙ”: la linea trasversale a tutte le attività di produzione e ospitalità che impegna lo Stabile alla solidarietà, all’inclusione, al rispetto delle diversità, all’equità e alla parità di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’attivissima compagnia teatrale amatoriale nasce nel Centro Sociale Torrione San Francesco “Italo Iuliano” che ha come fine istituzionale la lotta all’emarginazione e la solitudine degli anziani attraverso la realizzazione, senza fini di lucro, di occasioni di incontro e di iniziative che li vedano destinatari e protagonisti – aggiunge la nota pubblicata. L’intero incasso della serata sarà devoluto all’Associazione Sanfilippo Fighters che si occupa della sindrome di Sanfilippo, una malattia rara neurodegenerativa terminale che colpisce i bambini – aggiunge la nota pubblicata. A causa della sua natura neurodegenerativa e dell’impatto multisistemico, la sindrome di Sanfilippo è spesso chiamata “Alzheimer infantile” o “demenza infantile”, il sostegno alla ricerca è doveroso – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà una serata di divertimento e risate con Rusina e Carmine che, a causa delle precarie condizioni di salute di quest’ultimo, si trasferiscono dalla campagna all’Aquila ospiti del figlio Luigi sposato con Rossana e padre di Andrea – si apprende dal portale web ufficiale. Le dinamiche familiari, fatte di intolleranze e incomprensioni, si rivelano presto complicate, ma un piacevole evento familiare interrompe la stressante routine – si apprende dalla nota stampa. I biglietti si possono acquistare presso l’Info Point in Piazza Battaglione Alpini o tramite la piattaforma di biglietteria elettronica CiaoTickets, all’indirizzo https://www.ciaotickets.com

