Teatro: LA FAVOLA DE ANDRE’ PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Ultime dall’Ufficio Comunicazione del Teatro Stabile d’Abruzzo:Per la rassegna I Cantieri dell’Immaginario 2025, organizzata dal Comune dell’Aquila, con la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis, il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta a Fossa, in Piazza della Chiesa Santa Maria ad Cryptas, giovedì 10 luglio, ore 21.30, LA FAVOLA DE ANDRÉ – omaggio a Fabrizio De André con Sebastiano Somma – voce narrante, Federica Debernardis – testi, Damiano D’Ambrosio – arrangiamenti, e l’Orchestra Saverio Mercadante: Sabrina Marinangeli – voce solista, Rocco Debernardis – direttore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ingresso libero senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.Sebastiano Somma, attore molto amato dal grande pubblico, (ha vestito i panni del questore, del sostituto procuratore e dell’avvocato in serie di grandissimo successo come “Senza confini”, “Sospetti” e “Un caso di coscienza”) guida gli spettatori in un viaggio fantastico nella musica di Fabrizio De André, considerato da gran parte della critica uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi – precisa il comunicato. Molti suoi testi raccontano storie di emarginati, ribelli, prostitute e sono considerati vere e proprie poesie – si apprende dalla nota stampa. Fabrizio De André ha saputo utilizzare la canzone come strumento di denuncia sociale, di narrazione di storie umane e di riflessione profonda sulla realtà, lasciando un’eredità artistica e culturale di valore – L’Orchestra Saverio Mercadante, guidata dal maestro Rocco Debernardis, in questo spettacolo ripropone i brani di maggior successo del cantautore genovese, rielaborati con grande maestria dal compositore Damiano D’Ambrosio – recita il testo pubblicato online.

