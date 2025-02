Teatro, la nota: FEDERICO PALMAROLI IN SCENA PER LA STAND UP DEL TSA

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Torna la rassegna più amata e più divertente dell’anno: STAND UP! proposta dal Teatro Stabile d’Abruzzo: giovedì 20 febbraio, ore 19.00, Auditorium del Parco, L’Aquila, va in scena #lepiubellefrasidiosho con Federico Palmaroli – precisa il comunicato. Dal vivo, Palmaroli fa sfilare uno dopo l’altro i fatti della politica, del costume e dello sport, attraverso i protagonisti della scena nazionale e internazionale, attribuendo loro un linguaggio di uso popolare che innesca un inevitabile ed esilarante corto circuito – aggiunge testualmente l’articolo online. #lepiubellefrasidiosho è l’hashtag che identifica le sue creazioni sui social che ora finalmente “prendono vita” sul palco – riporta testualmente l’articolo online. “La stand up comedy è un genere che coinvolge un pubblico giovane, a prescindere dall’età anagrafica, sottolinea il Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo Giorgio Pasotti, e siamo felici che a L’Aquila abbia tanto successo – recita il testo pubblicato online. Ci piace avvicinare allo spettacolo dal vivo pubblico nuovo, che magari non ha ancora maturato l’esigenza di andare a teatro come rito collettivo, liberatorio e costruttivo di ogni comunità, ma che attraverso la risata ed il sorriso può scoprire come il rapporto tra le persone, tra attori e spettatori, senza la mediazione tecnologica degli schermi o degli smartphone, sia una esperienza che non ha pari – aggiunge la nota pubblicata. Sono certo che anche per questa nuova rassegna avremo una risposta piena di entusiasmo”. La rassegna gode del sostegno della BCC, Banca di Credito Cooperativo di Roma – I biglietti sono disponibili al costo di Euro 12,00, più diritti di prevendita, sulla piattaforma www.ciaotickets.com Per ogni informazione è a disposizione il Botteghino del Teatro Stabile d’Abruzzo ai numeri 0862 410956 e 348 5247096.

