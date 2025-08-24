Teatro, la nota: FONTAMARA IN SCENA AD AVEZZANO

Teatro Stabile d’Abruzzo, aggiornamenti sul proprio sito web:Va in scena martedì 26 agosto, ore 18.00, ad Avezzano, Cunicoli di Claudio, “Fontamara” dal romanzo di Ignazio Silone, adattamento e drammaturgia di Francesco Niccolini, musiche originali M° Giuseppe Morgante, regia Antonio Silvagni, con Angie Cabrera, Stefania Evandro, Alberto Santucci, Rita Scognamiglio, Giacomo Vallozza – Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con il Lanciavicchio, il Premio Silone e il Comune di Pescina – si legge sul sito web ufficiale. Ingresso libero – «Torno a Fontamara – racconta Francesco Niccolini – 35 anni dopo il mio primo viaggio – recita il testo pubblicato online. Allora avevo 15 anni: la forza disperata dei tre testimoni protagonisti del capolavoro di Silone non mi ha mai abbandonato – recita il testo pubblicato online. Quello stile piano, colmo di dignità e al tempo stesso di umiliazione, l’ironia della scrittura e la ferocia dei potenti – precisa il comunicato. I privilegi dei ricchi, la loro ingordigia, la presa in giro spietata di un mondo destinato al genocidio – Perché un genocidio è stato – recita il testo pubblicato online. Solo che allora non avevo gli strumenti per capirlo – riporta testualmente l’articolo online. Quando vent’anni fa ho avuto la fortuna di lavorare con Marco Paolini e Gabriele Vacis al Racconto del Vajont, uno dei capitoli più duri da studiare e al tempo stesso esempio di coraggio e forza morale, è stata la lettura dell’arringa dell’accusa, scritta dall’avvocato Sandro Canestrini, ora novantaquattrenne: ne fece un piccolo libro, un autentico pamphlet, che intitolò Vajont:genocidio di poveri – precisa la nota online. Ecco, tornando a Fontamara a distanza di tanti anni, e con molti chilometri e incontri belli e tragici sulle spalle, penso che questo romanzo capolavoro sia un altro capitolo fondamentale per chi ha deciso di raccontare quel genocidio – recita il testo pubblicato online. Ora, insieme agli attori cafoni come si definiscono loro stessi del Teatro Lanciavicchio e ad Antonio Silvagni, provo a portare quelle voci e quei fantasmi sul palcoscenico».

