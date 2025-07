Teatro, la nota: FRA’ IN SCENA PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Ultime dall’Ufficio Comunicazione del Teatro Stabile d’Abruzzo:Per la rassegna I Cantieri dell’Immaginario 2025, organizzata dal Comune dell’Aquila, con la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis, il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta domenica 20 luglio, ore 21.30, Scalinata San Bernardino, FRA’ – San Francesco, la star del Medioevo di e con Giovanni Scifoni, regia Francesco Ferdinando Brandi, musiche originali Luciano Di Giandomenico, strumenti antichi Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli – L’evento rientra anche nel programma degli appuntamenti del ‘Cortile di Celestino’ promossi dall’Assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Il monologo -spiega Giovanni Scifoni- si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura pop di Francesco, e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte, dalla predica ai porci fino alla composizione del cantico delle creature, il primo componimento lirico in volgare italiano della storia, Francesco canta la bellezza di frate sole dal buio della sua cella, cieco e devastato dalla malattia – viene evidenziato sul sito web. Nessuno nella storia ha raccontato Dio con tanta geniale creatività. Francesco sapeva incantare il pubblico, folle sterminate, sapeva far ridere, piangere, sapeva cantare, ballare – Il vero problema con cui mi sono dovuto scontrare preparando questo spettacolo è che Francesco era un attore molto più bravo di me”.Giovanni Scifoni, diplomato all’Accademia d’Arte drammatica, una lunga gavetta tra fiction e spettacoli teatrali, deve la popolarità televisiva a due medici: il primario di neuropsichiatria Enrico Sandri di “Doc”e il dottor Lorenzo Riva, direttore della casa-famiglia e psicologo di “Che dio ci aiuti”. Ma il vero boom di popolarità c’è stato con YouTube e i suoi video realizzati a casa durante il lockdown: sketch ironici confluiti poi nella web serie “La mia jungla”, successo su Raiplay. Biglietti in vendita su www.ciaotickets.com/it/biglietti/fra-san-francesco-la-star-del-medioevo-laquila o all’Info Point in Piazza Battaglione degli Alpini a L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

