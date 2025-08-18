Teatro, la nota: MADAME CURIE A COLLALTO SABINO

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Va in scena a Collalto Sabino, Rieti, in Piazza Vittorio Emanuele II, martedì 19 agosto, alle 21.00, MADAME CURIE, elogio dell’invisibile di Stefania Evandro, con Stefania Evandro e Alberto Santucci, musiche dal vivo Giuseppe Morgante e Germana Rossi, scenografie Valerio Babbo e Scenotecnica “Ivan Medici”, costumi Sorelle Marcelli, regia Antonio Silvagni – aggiunge la nota pubblicata. Una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo e Lanciavicchio – recita il testo pubblicato online. Ingresso libero – recita il testo pubblicato online. La scienza, la guerra, il pregiudizio, la scoperta, la caparbietà, l’amore, il dolore, la discriminazione: gli ingredienti del racconto della vita di Madame Marie Curie – si apprende dalla nota stampa. La donna che con il suo lavoro ha più influito nei cambiamenti del XX secolo: due i premi Nobel conseguiti, due i suoi grandi amori, due gli elementi scoperti, due le patrie – Lo spettacolo racconta la vita di una scienziata, di una donna fuori dal comune, che ha reso la scienza e lo studio della scienza una ‘materia da favole’ attraversandola con passione, e senso di responsabilità civile e morale – Fantasmi o illuminazioni che arrivano e scompaiono, raccontano brandelli di una vita intesa e piena: di una donna scienziata madre amante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un racconto senza tempo: passato e futuro si intersecano in quadri distinti nel tentativo di restituire le emozioni, i desideri, la volontà e la determinazione di una donna che ha contribuito a cambiare il modo, e la visione che il mondo ha delle donne – si apprende dalla nota stampa. Considerava la sua vita come quella di chiunque altra: lo studio, il matrimonio, il lavoro, i figli – Eppure con la sua passione e il rigore della ricerca ha cambiato le vite di molti – precisa la nota online. Rappresenta molte donne Madame Curie, lavoratrici instancabili e appassionate, innovatrici generose, forti della voglia di conoscere e progredire – Ognuna a suo modo – recita il testo pubblicato online. Info al 3318766590.

