Teatro, la nota: MAMMAMIABELLA! IN SCENA A ROMA

Ultimi eventi e informazioni direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Una commedia musicale da non perdere dal 18 febbraio al 9 marzo, al Teatro 7 di Roma, MAMMAMIABELLA! di Sabrina Pellegrino, regia Elena Sofia Ricci, con Federico Perrotta, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino e le musiche dal vivo dei musicattori Federico D’Angelo, Vincenzo Meloccaro e Alessio Renzopaoli – aggiunge la nota pubblicata. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con UAO spettacoli.“Vorremmo che questo spettacolo – sottolinea Elena Sofia Ricci – fosse una girandola musicale su un tema più che “interessante”, dedicato a tutte le mamme e a tutti i papà, a quelli che lo diventeranno, a quelli che non ci sono riusciti e a tutti quelli che non ne hanno alcuna intenzione – Abbiamo provato a raccontare con ironia ciò che non si ha il coraggio di dire sulla sacralità della dolce attesa – si legge sul sito web ufficiale. Diciamocelo… siamo sempre un po’ inadeguati e spesso totalmente impreparati a questo straordinario evento”. Questa la storia – Valentina, una comune trentasettenne in carriera fashion-addicted, è impegnata a far spazio nel suo armadio per la nuova vita che arriva – si apprende dal portale web ufficiale. Il fondo della cabina armadio si apre e di volta in volta lascia entrare personaggi con i quali la futura neo mamma si confronta nel meraviglioso, sconvolgente, “apocalittico” periodo di metamorfosi che è la gravidanza – Ecco quindi avvicendarsi, in questa storia di nove mesi a suon di musica e parole, i genitori di lei, la suocera, l’amico gay, la migliore amica, i ginecologi, l’impiegato addetto all’assegno di maternità e tanti altri improbabili quanto amorevoli dispensatori di consigli in una materia nella quale è impossibile laurearsi perché si dice che quando nasce un bambino nasce anche una mamma! E il papà? Ecco, appunto, per il papà sono “cavoli” perché dopo essersi innamorato di una bomba sexy, si ritrova a dover soddisfare le improbabili voglie e intemperanze di una specie di otaria spiaggiata! Tacchi a spillo e t-shirt alla moda verranno messi da parte per far spazio a body, pannolini e soprattutto ansie, paure, preghiere e aspettative di lei e di lui facendo trapelare un improbabile manuale d’amore per la nuova vita…Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 21.00; domenica ore 18.00 biglietti: intero € 25,00/€ 28,00; ridotto € 20,00/€ 22,00 (prev. compresa)Botteghino: dal lunedì al sabato ore 10,30-20,00; domenica ore 16,30-18,00 Info e prenotazioni: tel. 0644236382 ufficio promozione: tel. 375.68.21.409 – promozione@teatro7.it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Teatro Stabile d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: teatrostabile.abruzzo.it