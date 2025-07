Teatro, la nota: MAURIZIO BATTISTA PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Per la rassegna I Cantieri dell’Immaginario 2025, organizzata dal Comune dell’Aquila, con la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis, venerdì 18 luglio, ore 21.30, Scalinata San Bernardino, il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta UNA SERATA INDIMENTICABILE con Maurizio Battista – Attraverso la sua vivace e dissacrante ironia, Maurizio Battista ripercorre la propria vita: raccontando curiosità e aneddoti, alternati a momenti di riflessione dal forte impatto emotivo – riporta testualmente l’articolo online. Stralci esistenziali pronti a trasformarsi in suggestioni comiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Spunti minimi che si fanno filosofia di vita – si apprende dal portale web ufficiale. Non mancheranno – come di consueto – momenti di riflessione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A modo suo – Maurizio Battista è un artista a tutto tondo: comico, attore, conduttore televisivo e regista teatrale, ha un eccezionale talento nel coinvolgere il pubblico con il suo irresistibile humour, trasformando ogni episodio esistenziale in un susseguirsi di risate – si apprende dalla nota stampa. Biglietti in vendita su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/una-serata-indimenticabile o all’Info Point in Piazza Battaglione degli Alpini a L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

